DFL-Boss Seifert: Situation für Ligen «nicht zu akzeptieren»

Frankfurt/Main (dpa) - DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat die durch Länderspiel-Reisen von Bundesliga-Profis aufgetretenen Missstände deutlich angeprangert.

In einem Gastbeitrag beim «Kicker» er: «Klar gesagt: Die derzeitige Situation ist aus Sicht der nationalen Ligen und ihrer Klubs nicht zu akzeptieren.» Seifert bezog sich auf die insgesamt acht Länderspiel-Termine in diesem Herbst, bei denen sich mehrere Spieler von Bundesliga-Clubs mit dem Coronavirus infiziert haben und anschließend für ihre Vereine ausfielen.

Als Probleme benannte Seifert «unterschiedliche Gefährdungslagen, differenzierende behördliche Verordnungen» sowie Hygienekonzepte, «die manchmal vielleicht auch weniger streng umgesetzt werden». Die TSG Hoffenheim musste zuletzt auf Vize-Weltmeister Andrej Kramaric und Kasim Adams wochenlang verzichten, nachdem sie sich bei der Nationalmannschaft angesteckt hatten. Diesmal kommen Wolfsburgs Marin Pongračić und der Leipziger Stürmer Hee-chan Hwang mit positiven Tests aus der Länderspielpause zurück.

«Es sollte Einigkeit darüber herrschen, dass Länderspiel-Reisen nicht den Spielbetrieb im gesamten Profifußball gefährden dürfen», mahnte Seifert. Auch die Nations League griff Seifert indirekt an. Es sei «dringend abzuwägen», wie man mit Länderspielen verfahre, die weniger Relevanz «als beispielsweise die europäischen Club-Wettbewerbe und erst recht eine EM» haben, betonte der DFL-Boss.

Alexander Rosen, Sportchef der von Corona-Ausfällen besonders geplagten TSG 1899 Hoffenheim: «Ich begrüße es sehr, dass er in diese Kerbe schlägt. Ich hätte mir aber gewünscht, dass so ein Statement nach außen vielleicht auch früher kommt. Gut, dass es jetzt so klar angesprochne wurde.» Rosen hatte schon Mitte Oktober, als sein Club die ersten positiv getesteten Profis hatte, vor allem gegen Test-Länderspiele in der Pandemie gewettert und die Bundesliga zu Widerstand gegen die Abstellungen aufgerufen.

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl indes teilt die Kritik von Seifert nicht. «Ich maße mir nicht an, den Bundesliga-Spielbetrieb aufrecht zur erhalten, selbst in der Champions League anzutreten und dann Kritik an Verbänden zu äußern», sagte Eberl.

Eberl betonte, er könne Seiferts Aussagen «total verstehen». Er selbst und Gladbachs Trainer Marco Rose seien selbst auch nicht glücklich über die Länderspiele in der aktuellen Zeit gewesen. «Natürlich war das ein Problem für uns alle», meinte Eberl. «Ich bin froh, dass die Länderspielreisen jetzt erstmal vorbei sind. Hoffentlich haben wir im März eine andere Ausgangslage.» Erst im Frühjahr 2021 stehen die nächsten Spiele für das Nationalteam an.

Eberl appellierte an die Solidarität aller im Fußball, die Krise zu meistern: «Verbände haben auch Rechte, ihre Länderspiele auszutragen. Wir müssen das gemeinschaftlich hinkriegen.»

Hertha-Manager Michael Preetz bezeichnete die Länderspiele als «überschaubar sinnvoll» bezeichnet. Deutliche Kritik äußerte der ehemalige Profi des Berliner Bundesligisten dabei an den Testspielen, die neben den Partien der Nations League auch noch durchgeführt worden waren. Sie seien «in diesen Zeiten total überflüssig», sagte Preetz.

Als Verein hätten sie grundsätzlich Verständnis dafür, dass auch die Verbände Verpflichtungen hätten und die Nationalmannschaften ihre Spiele mit Blick auf die EM-Endrunde im kommenden Jahr austragen müssten. «Aber in Corona-Zeiten insbesondere ist es schon sehr, sehr viel. Die Spieler kommen an ihre Belastungsgrenzen.» Sie seien ja der Arbeitgeber der Spieler, «wir bezahlen die Spieler und müssen mit diesen Umständen leben, wie sie zurückkommen. Das ist nicht optimal», sagte der 53-Jährige.

