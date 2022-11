Dichte Rauschwaden: Anpfiff in Karlsruhe mit Verspätung

Karlsruhe (dpa/lsw) - Wegen dichter Rauschwaden hat sich der Anpfiff bei der Zweitliga-Partie des Karlsruher SC gegen den FC St. Pauli um rund eine Viertelstunde verzögert. Weil Anhänger des badischen Fußball-Zweitligisten KSC so viel Pyrotechnik zündeten, dass die Sicht enorm eingeschränkt war, konnte die Partie nicht wie geplant am Samstagmittag um 13.00 Uhr beginnen. Die Gastgeber gehen mit fünf Liga-Niederlagen in Serie in das Duell mit den ebenfalls kriselnden Gästen aus Hamburg.