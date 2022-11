Die große Frage: Sind die Handballerinnen des VfL Waiblingen erstligatauglich?

Nach fünf Spielen liegen die Handballerinnen des VfL Waiblingen punktlos auf dem letzten Platz der ersten Bundesliga. Ist der Aufsteiger womöglich nicht konkurrenzfähig? Oder ist es noch zu früh, einem Team nach fünf von 26 Spielen die Erstligareife abzusprechen? Zur fünfwöchigen Europameisterschaftspause lohnt sich jedenfalls eine detailliertere Betrachtung der Situation – am besten zusammen mit dem Trainer Thomas Zeitz und Peter Müller, Vorstand der Frauen beim VfL.

Das Erstliga-Debüt des Neulings hatte, trotz der 23:30-Niederlage gegen die Sport-Union Neckarsulm, Mut gemacht. In den folgenden vier Spielen, inklusive der 24:38-Pleite im Pokal gegen denselben Gegner, ist den Waiblingerinnen die steife Brise der ersten Liga in voller Wucht um die Nase geweht: 23:44 beim Meister SG BBM Bietigheim, 24:35 gegen Bad Wildungen, 19:35 bei der HSG Blomberg-Lippe, 22:30 gegen den Thüringer HC. Keine Frage: In sämtlichen Partien war der Aufsteiger weit weg von einem Punktgewinn. Ist die erste Liga für den VfL Waiblingen also doch eine Nummer zu groß?

Weder schockiert noch verunsichert

„Wenn man das Punktekonto und die hohen Niederlagen sieht, ist es legitim, diese Frage zu stellen“, sagt der VfL-Trainer Thomas Zeitz. „Wir müssen allerdings auch die Gegner sehen, gegen die wir gespielt haben.“ Vier der fünf Kontrahenten sind unter den ersten sechs platziert.

Zwei Punkte bis zum ersten Etappenziel, der EM-Pause, hatten sich die Verantwortlichen erträumt. „Das haben wir nicht geschafft“, so Zeitz. „Deswegen sind wir aber nicht schockiert oder verunsichert und verbuddeln uns jetzt nicht im Sand.“

Bei einer Analyse müssten die Voraussetzungen berücksichtigt werden, unter denen der VfL in der ersten Liga antrete. Zu großen Teilen ist er mit dem Zweitliga-Kader unterwegs. Für Zeitz war’s von vorneherein klar, dass der Ligaverbleib ein schwieriges Unterfangen werden würde. Dafür seien die Unterschiede zwischen den Ligen einfach zu groß. „Wir sind auch nicht der Aufsteiger, der sich sechs Erstligaspielerinnen geholt hat und entsprechend schneller in der ersten Liga ankommt.“

Immer mal wieder gebe es Aufsteiger, die sich schnell etablierten. Das indes seien Ausnahmen mit völlig anderem finanziellen Hintergrund. „Dann kannst du ganz anders agieren. Wir hatten aber weder die Mittel noch die Idee dazu.“

Der VfL hat sich, auch gezwungenermaßen, für einen anderen Weg entschieden. „Wenn du nicht weißt, wo du am Ende der Saison rausläufst, musst du frühzeitig Spielerinnen für die erste und zweite Liga verpflichten.“ Statt auf erstligaerfahrene oder international erprobte Spielerinnen setzt der Neuling auf junge, talentierte, hungrige Spielerinnen. „Wir wussten, was wir bekommen – und was wir am Anfang vielleicht auch nicht bekommen. Wir haben keine abgezockte Spielerin, die das alles schon erlebt hat.“ Also müsse sich seine Mannschaft nach und nach heranarbeiten. „Wir sind immer noch auf dem Weg, im Prozess.“

Gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen

Klar ist dem Trainer, dass die Akklimatisierung nicht ewig dauern darf. „Für uns geht’s darum, wie schnell wir das schaffen, dann sind wir sicherlich nicht chancenlos.“ In den vergangenen Jahren sei der VfL vielleicht ein bisschen verwöhnt gewesen, die neuen Spielerinnen seien relativ schnell im System gewesen. Dass es nun auf dem Spielfeld noch nicht so flutscht, wie es sich die Verantwortlichen gewünscht oder erhofft haben, sei durchaus nachvollziehbar. Die Gegner seien von einem ganz anderen Kaliber. „Wenn du Spiele gewinnst, kommst du vom Gefühl her schneller rein, als wenn du immer von der ersten Minute an unter Stress bist, Rückständen hinterherläufst und teilweise hoch verlierst.“

Prinzipiell habe Entwicklung viel mit Lernen zu tun, sagt Zeitz. Bis jetzt habe sein Team gelernt, mit schwierigen Situationen und teilweise hohen Rückständen zurechtzukommen. „Da fällt es einem eben nicht so leicht, als wenn du mal zwei ordentliche Spiele machst und auch etwas dabei rauskommt.“ Thomas Zeitz ist zuversichtlich, dass sein Team seine Chancen bekommen wird. „Das sind alles gute Mannschaften in der Liga, aber nicht alle sind wie Thüringen oder Bietigheim.“

Für die bestmöglichen Rahmenbedingungen möchte Peter Müller sorgen, Vorstand der Frauen beim VfL Waiblingen. Wobei der finanzielle Spielraum begrenzt sei. „Wir haben für die erste Erstligasaison ziemlich genau den gleichen Etat wie in der zweiten Liga“, sagt er. Zwar seien Sponsoren dabei, die mehr bezahlten, dafür seien andere abgesprungen. „Wir kommen nicht umhin, unseren Etat zu erhöhen.“ Und zwar möglichst rasch. Erstens, weil die Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) für die Saison 2024/25 einen Mindest-Etat von 500.000 Euro plane. „Da sind wir noch ein gutes Stück entfernt“, so Müller. Zahlen nennt er nicht – nur so viel: Der VfL bewege sich mit seinem Etat im hinteren Viertel der Liga.

Unabhängig von den Vorgaben der HBF müsse der Etat größer werden, um die Rahmenbedingungen für die Spielerinnen zu verbessern. Denjenigen, die in Vollzeit arbeiteten, müsse die Möglichkeit gegeben werden, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. „Wir müssen das verlorene Geld ausgleichen können.“

Doppelbelastung ist ein Problem

Spielerinnen mit einem Vollzeitjob, wie beim VfL, seien bei der Konkurrenz kaum oder gar nicht zu finden. Zwangsläufig wirke sich die Doppelbelastung mit der einhergehenden fehlenden Regeneration sowohl auf die sportliche als auch die berufliche Arbeit aus. „Die Spielerinnen müssen unbedingt entlastet werden.“ Mehr Geld sei auch notwendig, um den finanziellen Spielraum bei der Kaderplanung zu erhöhen. „Beispielsweise, wenn sich uns eine Spielerin anbietet“, sagt Müller. „Aktuell haben wir finanziell keine Luft. Es ist alles mit ziemlich heißer Nadel gestrickt.“

Trotz des Wettbewerbsnachteils ist Peter Müller guter Dinge. Alle seien mit sehr, sehr viel Herzblut dabei und widmeten dem Sport überdurchschnittlich viel Zeit und Aufmerksamkeit. „Sonst würden wir das nie und nimmer hinkriegen.“

Auch wenn der Ligaverbleib eine Herkulesaufgabe sei, soll es nicht beim einjährigen Gastspiel des VfL in der ersten Liga bleiben. „Ein Abstieg wäre jedoch kein Weltuntergang“, sagt Müller. „Kritisch wird es, wenn wir einen Neuanfang machen müssten.“ Im Moment deute er sich zwar nicht an, aber das könne schnell gehen. „Über die Hälfte der Verträge laufen am Saisonende aus, und die anderen Vereine schlafen nicht.“ Müller hofft, dass ein Großteil des Teams zusammenbleiben wird. „Ich glaube nicht, dass Spielerinnen zu anderen Vereinen weglaufen.“ Eher spielten private und berufliche Gründe eine Rolle.

Wie auch immer: Um eine zweigleisige Kaderplanung kommt der VfL Waiblingen ebenso wenig herum wie um die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Diesbezüglich ist der VfL klar im Hintertreffen. „Wir stehen am Ende der Nahrungskette“, sagt Thomas Zeitz – und nennt ein aktuelles Beispiel: „Blomberg bekommt eine neue Kabine mit Entmüdungsbecken und Eistonnen zur Regeneration“, sagt der Trainer. Die VfL-Spielerinnen müssen mit einer warmen oder kalten Dusche vorliebnehmen.

„Wir werden mit dem, was wir haben, das Beste herausholen“, sagt Zeitz. „Mit Freude und Elan.“ Allzu gerne würden die Spielerinnen am Saisonende demonstrieren, dass sie in einem Bereich schon Champions-League-Niveau haben – beim Feiern.