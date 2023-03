Die Handballer der SV Remshalden steigen in die Verbandsliga auf

Es war ein steiler und durchaus auch schmerzlicher Absturz, den die Remshaldener Handballer innerhalb weniger Jahre – bedingt auch durch Corona mit einer früh abgebrochenen und einer nicht zu Ende gespielten Saison – erlebt haben: Von der Baden-Württemberg-Oberliga, in die man als Württembergischer Meister aufgestiegen war, ging es bis hinunter in die Landesliga, wobei der stellvertretende Abteilungsleiter Fridger Koltermann nicht verschweigt, dass es an dem einen oder oder anderen Punkt auch Fehleinschätzungen bezüglich der Kaderstärke oder der Trainerauswahl gegeben hat.

Jetzt aber sind die Remshaldener wieder da und auf dem Weg nach oben: Bereits vier Spieltage vor Schluss haben sie sich die Meisterschaft in der Landesliga-Staffel 2 und damit den Aufstieg in die Verbandsliga gesichert – und das mit einer blütenreinen, nur Siege aufweisenden Bilanz. Und die soll auch in den letzten vier Spielen keinen Kratzer abbekommen, wie Trainer Engelbert Eisenbeil nach dem meisterschaftsentscheidenden Spiel in Bernhausen noch in der Kabine und in die überschäumende Feierlaune hinein deutlich gemacht hat. Wiewohl jetzt natürlich auch Gelegenheit ist, den Einen oder Anderen, der bisher vor allem als Ergänzungsspieler fungiert hat, mit etwas mehr Spielzeit zu belohnen.

Die beste Halbzeit der Saison

„Was sich in Bernhausen abgespielt hat, war grandios“, schwärmen unisono der stellvertretende Abteilungsleiter, der Trainer und Mannschaftskapitän Kenneth Eckstein und meinen zunächst einmal die von einer gelben Wand aus Remshaldener Fans geprägte Kulisse. Die Mannschaft freilich, die aufgrund der Ergebnisse der Vorwoche die Meisterschaft schon so gut wie sicher hatte, ist den in sie gesetzten hohen Erwartungen zunächst einmal nicht gerecht geworden. 11:16 lag sie zur Pause zurück und hat dann, wie es der Trainer sagt, „die beste Halbzeit der Saison“ gespielt. Am Schluss hieß es 31:25 für die Remshaldener, die sich dann auch von ihren Fans entsprechend haben feiern lassen.

Wie die Mannschaft durch diese Saison marschiert ist, das mag auch für die Abteilungsleitung und den Trainer überraschend sein, nicht aber, ob und dass sie in der Lage sein würde, den sofortigen Wiederaufstieg in die Verbandsliga zu schaffen. „Wir haben ganz klar das Ziel Platz 1 ausgegeben“, sagt Fridger Koltermann, und mit dieser Vorgabe haben sich auch Engelbert Eisenbeil und sein Co-Trainer Tim Hamann, beide vor der Saison vom VfL Kirchheim gekommen, identifiziert. Wobei Eisenbeil verpflichtet worden ist, als er noch hoffen durfte, eine Verbandsliga-Mannschaft übernehmen zu können.

Der Trainer ist ein Glücksfall

Dass der junge Trainer, der selber schon einmal eine Saison in Remshalden gespielt hat, zu seiner Zusage auch nach dem Abstieg gestanden ist, bezeichnet Koltermann als absoluten Glücksfall. So wie es der Trainer in der Rückschau als Glücksfall bezeichnet, eine hochmotivierte junge Mannschaft, bestehend zum allergrößten Teil aus Eigengewächsen, die sich die ersten Sporen in der zweiten und der als Juniorenteam geführten dritten Mannschaft verdient haben, vorgefunden zu haben, deren Potenzial sich bereits in der intensiven Vorbereitungsphase angedeutet hat. Von „Perspektivspielern, die ohnehin herangeführt werden sollten“, nun aber schneller als gedacht in die durch verschiedene Abgänge entstandenen Breschen springen mussten, spricht Kenneth Eckstein, mit seinen 31 Jahren einer der wenigen erfahrenen „Alten“ist. Er spielt seit der Saison 2013/14 für den Verein und ist mittlerweile auch privat in Remshalden verwurzelt. Einerseits selber Verantwortung zu übernehmen, andererseits die Jungen immer wieder mitzunehmen, so verstehe er seine Rolle, sagt Eckstein, der die Harmonie innerhalb des Teams („Jeder versteht sich mit jedem“) besonders hervorhebt.

Was das Sportliche angeht, so sieht Trainer Eisenbeil die Stärken der Mannschaft im Tempospiel und in der individuellen Klasse, während er körperlich noch einige Defizite erkennt. „Mit dieser Mannschaft kannst du die nächsten drei Jahre sehr gut auch in einer höheren Klasse mithalten“, meint der Trainer, zumal die Spieler teilweise so jung seien, dass sie ihr Entwicklungspotenzial noch längst nicht ausgereizt hätten. Einzelne Spieler aus der Aufstiegsmannschaft hervorheben, wollen weder der Trainer noch Kenneth Eckstein. Letzterer verweist vielmehr darauf, dass es bei der nach jedem Spiel intern durchgeführten Wahl des „Spielers des Spiels“ nur einmal einen Wiederholungsfall gegeben habe, was für die Ausgeglichenheit des Kaders spreche.

Der Kader bleibt beisammen

Und der bleibt auch in der Verbandsliga weitgehend zusammen, wiewohl der eine oder andere Spieler durchaus das Potenzial hätte, noch höher zu spielen. Aber warum sollte das perspektivisch nicht auch in Remshalden möglich sein? „Ich bin gekommen, um Württemberg-Liga zu spielen“, sagt Engelbert Eisenbeil, und Fridger Koltermann spricht davon, dass die Abteilung strukturell auf jeden Fall auf einen weiteren Aufstieg vorbereitet sei, ohne dass es dafür gleich einen Zweijahresplan gebe.

Koltermann sieht das neue Remshaldener Erfolgsgeheimnis in einer durchgängig von der ersten bis zur dritten Mannschaft gelebten Identität, die es weiterhin erlaube, dass die Abteilungsleitung auch nach dem Aufstieg nicht als Einkäuferin unterwegs sein müsse. Zwei Neuzugänge wird es trotzdem geben: Paul Sauer aus Oeffingen, der die Linkshänderlücke im Rückraum schließen soll, und der Rückraum-Allrounder und Defensivspezialist Lars Hamann aus Wolfschlugen, der Bruder des Co-Trainers. Ihnen und allen, die jetzt aufgestiegen sind, verspricht der Trainer im Hinblick auf die kommende Saison ein sehr gutes, vor Spielen dreimaliges Training, ein externes Trainingslager und eine ganze Reihe interessanter Vorbereitungsspiele.

Und sonst? „Die Spieler bekommen eine Aufwandsentschädigung, nicht mehr und nicht weniger“, sagt Fridger Koltermann, der schon dem Spieltag am 23. April mit dem letzten Heimspiel gegen Treffelhausen entgegenfiebert, weil da hoffentlich auch die Frauen den Klassenerhalt in der Württembergliga feiern können.