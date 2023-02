Die SG Schorndorf bleibt in der ersten Badminton-Bundesliga

Der Badminton-Bundesligist SG Schorndorf ist auswärts zweimal unter die Räder gekommen: am Samstag mit 1:6 gegen den Tabellenfünften TV Refrath und am Sonntag gegen den deutschen Meister und Tabellenführer 1. BC Wipperfeld mit 0:7. Die SG Schorndorf bleibt durch die Niederlagen auf dem neunten Platz der Tabelle. Es steht nun fest, dass das für den Klassenerhalt reicht. Kein Team der zweiten Ligen hat für die erste Liga gemeldet. Relegationsspiele um den Klassenerhalt bleiben Schorndorf erspart. Die SG kann also für die nächste Saison in der 1. Bundesliga planen.

Niederlage nach passablem Auftritt

Nur spärliche sportliche Erfolgserlebnisse hatte die SG Schorndorf beim Spielwochenende in Refrath und Wipperfeld. In Refrath durfte sich die Dänin Josefine Jensen und das Team über einen Sieg im Einzel freuen. Satz eins war noch mit 11:8 an Ann-Kathrin Spöri gegangen. Dann zog Jensen das Spiel an sich und holte in einer umkämpften Partie die folgenden drei Sätze mit 11:5, 14:12 und 11:8.

Insgesamt spielte die SG gegen den Tabellenfünften Refrath passabel mit, ohne die Bergisch-Gladbacher ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Beispielsweise lieferten Rory Easton/David Kramer im ersten Doppel ihren Gegnern Jan Colin Völker/Adam Hall eine enge Partie und holten den dritten Satz mit 11:8. Satz vier ging wieder mit 11:9 an den TV. Auch Alan Erben holte im zweiten Einzel einen Satz gegen Brian Holtschke. Ansonsten gingen die Partien in drei Sätzen an Refrath – Endstand 1:6.

Keine Chance gegen den Meister

Beim deutschen Meister BC Wipperfeld war die Ausgangslage noch eindeutiger als gegen Refrath. Auch die Aufstellung des Tabellenführers machte klar, dass keine Überraschung zu erwarten war. So lief im ersten Männerdoppel für den Tabellenführer das deutsche Weltklasseduo Mark Lamsfuß/Marvin Seidel auf gegen Rory Easton/Alan Erben. Die Schorndorfer verbuchten sogar Satz zwei mit 11:8 für sich, unterlagen aber in vier Sätzen. Ganz nah dran an einem Pünktchen waren Rory Easton/Josefine Jensen im Mixed nach dem Gewinn der Sätze zwei und drei mit 11:9, 11:6. Die Wipperfelder Gregory Mairs/Jenny Moore spielten aber im vierten Satz einen kleinen Vorsprung heraus und schlossen mit 11:9 ab. Satz fünf ging klar mit 11:2 an das Wipperfelder Mixed.

TV Refrath – SG Schorndorf 7:1. Männerdoppel 1: Völker/Hall - Easton/Kramer 15:14, 11:5, 8:11, 11:9. Frauendoppel: Jille/Michalski - Wilson/Jensen 11:8, 11:4, 11:9. Männerdoppel 2: Kim/Schwenger - Erben/Wahl 11:4, 11:9, 12:10. Männereinzel 1: Kim - Kramer 11:8, 11:7, 11:9. Fraueneinzel: Spöri - Jensen 11:8, 5:11, 12:14, 8:11. Mixed: Völker/Jille - Easton/Wilson 11:8, 11:8, 12:10. Männereinzel 2: Holtschke - Erben 11:6, 11:4, 9:11, 11:3.

BC Wipperfeld – SG Schorndorf 7:0. Männerdoppel 1: Lamsfuß/Seidel - Easton/Erben 11:8, 8:11, 11:5, 11:9. Frauendoppel: Kuuba/Moore - Wilson/Jensen 11:3, 11:7, 11:4. Männerdoppel 2: Jansen/Mairs - Kramer/Wahl 11:7, 11:7, 11:4. Männereinzel 1: Burestedt - Kramer 11:7, 11:7, 11:4. Fraueneinzel: Kjaersfeldt - Wilson 11:4, 11:8, 11:5. Mixed: Mairs/Moore - Easton/Jensen 11:5, 9:11, 6:11, 11:9, 11:2. Männereinzel 2: Heino - Erben 12:10, 11:4, 11:6.