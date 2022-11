Die SG Schorndorf patzt, den TSV Schornbach freut’s

Während der FSV Waiblingen weiter fleißig seine Spitzenposition in der Fußball-Bezirksliga verteidigt, hatte Verfolger Schorndorf eine Niederlage in Schwaikheim zu verdauen. Darüber freute sich der TSV Schornbach, der mit seinem Heimsieg gegen Kleinaspach nun auf Rang zwei vorrückte. Auch in den Kreisligen A 1 und A 2 bleiben der SV Hertmannsweiler und der TSC Murrhardt weiter vorne.

Bezirksliga. Im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga verwies der SC Korb den VfL Winterbach mit dem deutlichen 4:1-Heimsieg auf den letzten Platz der Tabelle. Und das, obwohl die Gäste nach 24 Minuten in Führung gingen. Der Treffer von Filippo Schloz sollte es dann für die Winterbacher gewesen sein. Die Hausherren drehten auf und führten durch Tore von Sebastian Kirsten (29., 42.) und Philipp Eckhardt (37.) zur Halbzeit bereits 3:1. Den Sack endgültig zu machte Simon Linsenmeier zum 4:1 (78.). Ein Sieg und drei wichtige Punkte, die der SC Korb für den Klassenerhalt gut gebrauchen kann.

Im Duell der Aufsteiger gewannen die Weinstädter beim TSV Rudersberg mit 4:1. Zur Halbzeitpause führten die Gäste bereits 2:1, hatten aber für alle Treffer gesorgt. In der 24. Minute traf Valon Selimi unglücklicherweise ins eigene Gehäuse. Von diesem Unglückstreffer ließen sich die Weinstädter nicht beeindrucken, Habib Kabba und Kutjim Sylai legten innerhalb von zwei Minuten noch zwei drauf zum 4:1 (62., 64.).

Kreisliga A 1. Weil Tabellenführer SV Hertmannsweiler gegen den TSV Schmiden nicht über ein torloses Remis hinauskam, rückte Zrinski Waiblingen dem SVH näher auf die Pelle. Die Waiblinger gewannen deutlich zu Hause gegen die Landesligavertretung des SV Allmersbach mit 4:2. Damit bleibt der SVA II das Tabellenschlusslicht. Dem SV Breuningsweiler II reichte es beim TSV Schwaikheim II nur für einen Punkt (1:1). Damit ging’s einen Platz runter, denn neuer Dritter ist der VfR Birkmannsweiler, der sich in einem torreichen Duell beim TSV Miedelsbach mit 5:4 durchsetzte.

Kreisliga A 2. Der TSC Murrhardt behielt mit dem 4:2 beim TAHV Gaildorf die Tabellenführung. Aber darunter hat sich einiges getan: Der FSV Weiler zum Stein gewann mit 4:1 beim FC Oberrot. Jeweils zwei Treffer gingen dabei aufs Konto von Elias Scheunig und Kadir Akyüz. Tom Scheuermann konnte für Oberrot in der 85. Minute mit dem 1:4 nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Der FSV rückte mit diesem Dreier auf Rang zwei vor und verdrängte damit den FC Welzheim. Die Welzheimer gaben sich im Spitzenspiel bei der SKG Erbstetten mit 3:4 geschlagen. Pechvogel der Partie war wohl Welzheims Nikolai Schäfer, der den Ball zugunsten der Gastgeber ins eigene Tor schoss. Es war die 2:1-Führung für Erbstetten. Eine Führung, der die Welzheimer bis zum Schluss nur hinterherrannten. Zwar schaffte Patrick Wenzel noch den 3:4-Anschlusstreffer in der 84. Minute, für den Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Der TSV Oberbrüden feierte mit dem neuen Trainer Mahir Celik bereits zwei Siege, in Backnang war jetzt aber Schluss: Der Große Alexander Backnang setzte mit dem 4:0 ein deutliches Zeichen.