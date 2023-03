Doan für Gladbach-Spiel wohl fit: Keine Gedanken an Turin

Freiburg (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg kann im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wohl wieder mit Offensivmann Ritsu Doan planen. «Er ist wieder gesund so weit. Ich gehe fest davon aus, dass morgen alles okay ist», sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag über den Japaner. Gegen Bayer Leverkusen (1:1) musste Doan am Sonntag krankheitsbedingt ausgewechselt werden. Auch Kapitän Christian Günter steht nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Der Achtelfinal-Kracher in der Europa League bei Juventus Turin am kommenden Donnerstag spiele in seinen Planungen für die Partie in Gladbach keine Rolle, betonte Streich. Es gebe bei der Aufstellung «keine Überlegungen hinsichtlich Turin», sagte der 57-Jährige. Er gehe davon aus, dass seine Schützlinge den Fokus voll auf die Borussia richten. «Die beste Vorbereitung ist, ein gutes Spiel zu machen bei einem richtig guten Gegner. Das gibt Selbstvertrauen und hilft dir.»

Die Gladbacher verloren zuletzt mit 0:4 beim FSV Mainz 05. Die Heimsiege gegen RB Leipzig (3:0), Borussia Dortmund (4:2) und den FC Bayern München (3:2) in der laufenden Saison hätten aber gezeigt, über welch «großes Potenzial» die Mannschaft von Trainer Daniel Farke verfügt, so Streich. Sein Team brauche Präsenz und eine gute Staffelung. Zudem dürfe sich die Freiburger Abwehr von den Gladbacher Offensiv-Assen nicht zu sehr binden lassen.