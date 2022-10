Doppel-Ausfall für Markus Winkelhock beim Saisonfinale

Unrühmlicher Saisonabschluss für Markus Winkelhock im ADAC-GT-Masters. Nach Platz fünf am Sachsenring haben der Berglen-Steinacher und sein Teamkollege Florian Spengler (Ellwangen) beim Finale in Hockenheim gleich doppelt Pech gehabt. Anstatt mit zwei Top-Resultaten die Saison zu beenden, ist das Team in beiden Rennen bereits in der Anfangsphase ausgeschieden.

In die Zange genommen

Im einstündigen Sonntagsrennen kam Winkelhock auf dem badischen Grand-Prix-Kurs nicht mal eine Runde weit, weil er im Startgerangel in der Spitzkehre in die Zange genommen wurde. „Ich war zwischen zwei Autos eingeklemmt und konnte wirklich nichts dafür“, erklärte Winkelhock. Er habe versucht, jemandem auszuweichen, doch im selben Moment sei von der anderen Seite ebenfalls einer gekommen. „Danach war das Auto zu stark beschädigt, um weiterfahren zu können“, sagte Winkelhock, der sich mit einem platten linken Hinterreifen zur Box schleppte. Für den Audi-Werksfahrer lief allerdings schon das vorausgegangene Qualifying ziemlich unbefriedigend, denn er war mit der Abstimmung seines Audi R8 LMS-Evo2 nicht zufrieden. „Ich hatte zu viel Untersteuern“, beklagte der 42-Jährige. „Mit neuen Reifen brauchst du eine gute Vorderachse und die hatte ich nicht“, so Winkelhock. Das habe ihn daran gehindert, schneller zu fahren, so dass er sich letztlich mit Startplatz elf zufriedengeben musste.

Spaßfaktor ist nicht sehr hoch

Im Samstagsrennen erging es Teamkollege Florian Spengler nicht besser. Von Platz 13 gestartet, wurde der Ellwanger ebenfalls in der ersten Runde von der Strecke gedrängt, wodurch er fünf Plätze verlor und auf Rang 18 abrutschte. Wenige Runden später hatte auch er einen Zwischenfall, der unverschuldet zum Ausfall führte: „Marvin Dienst hat sich mit seinem Mercedes an mir vorbeigerempelt und dabei auf der rechten Seite vorne und hinten die Felge beschädigt“, sagte der 34-Jährige. Dadurch kam Winkelhock in diesem Rennen überhaupt nicht zum Einsatz. Das Final-Wochenende spiegelte den gesamten Verlauf der Saison wider, die im GT-Masters für Winkelhock noch schlechter verlaufen ist als im Vorjahr. „Es war eine Saison zum Vergessen, wo der Spaßfaktor auf der Strecke leider nicht sehr hoch war, da wir in vielen Situationen ganz einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren“, so Winkelhock rückblickend. „Wir hatten dieses Jahr extrem viel Pech mit Strafen, mit Berührungen oder technischen Defekten. Es war immer irgendetwas – das hat sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison gezogen, so dass am Ende die Resultate fehlten.“ Außer den Plätzen fünf am Sachsenring und elf auf dem Red-Bull-Ring in Österreich habe es keine zufriedenstellenden Ergebnisse gegeben. „Normalerweise freut man sich auf den Beginn einer Saison, doch diesmal bin ich froh, wenn das GT-Masters-Jahr vorbei ist.“

Für Winkelhock ist die Motorsport-Saison 2022 damit allerdings noch nicht beendet, denn er bestreitet bereits am kommenden Wochenende einen Gaststart in China, wo er für das Team des deutschen Auswanderers Ingo Matter startet. „Bis jetzt weiß ich weder, in welcher Serie ich dort starte, noch, wer meine Teamkollegen sind“, sagt er und lässt sich überraschen.