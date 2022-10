Doppelter Einsatz für die Ringer des ASV Schorndorf

Nach der 19:3-Gala zum Saisonstart gegen Kleinostheim beginnt für den ASV Schorndorf am Wochenende der Alltag in der Ringer-Bundesliga Ost. Am Samstag führt der Weg nach Thüringen zum RSV Greiz, wo der ASV um 19.30 Uhr antritt. Bereits am Montag empfängt das Team in der heimischen Sporthalle Grauhalde um 15 Uhr den AV Germania Markneukirchen.

ASV ist klarer Favorit

Die Marschroute für die beiden Kämpfe ist klar: Der ASV geht jeweils als Favorit ins Rennen und möchte zwei Siege auf der Habenseite verbuchen. „Das wird natürlich alles andere als einfach“, weiß der Trainer Sedat Sevsay, der mit Respekt nach Greiz fährt. „Letzte Woche waren dort beim Derby gegen Markneukirchen über 1 000 Zuschauer in der Halle und wir wissen, dass auch uns ein Hexenkessel erwartet.“ Drei potenzielle Duelle stellt der Coach dabei besonders heraus. Er rechnet damit, dass Jello Krahmer (Griechisch-Römisch, 130 kg) auf den rumänischen Weltklasse-Athleten Alin Alexuc-Ciurariu und Georgios Scarpello (Griechisch-Römisch, 61 kg) auf den Armenier Tigran Minasyan treffen wird. „Mit Razvan-Marian Kovacs hat Greiz im Leichtgewicht zudem einen weiteren Topringer aus Rumänien, dem wir entweder Engin Cetin oder Horst Lehr entgegensetzen werden“, so Sevsay, der mit einem Großteil des Siegerteams von voriger Woche antreten möchte.

Auch beim Heimkampf gegen Markneukirchen wird Krahmer wieder im Fokus stehen. Er trifft auf seinen Trainingspartner vom Olympiastützpunkt Heidelberg, Franz Richter. Beide kennen sich nicht nur aus dem Training, sondern auch von zahlreichen Wettkämpfen. Sowohl im Finale um die deutsche Meisterschaft als auch im Kampf um Gold beim Großen Preis von Deutschland hatte Krahmer die Oberhand behalten und es ist zu erwarten, dass Richter auf eine Revanche brennt.

Die Gäste sind mit einem 17:10-Auswärtssieg in Greiz gestartet. „Mit Münir Aktas und Rasul Shapiev haben sie zwei Weltklasse-Athleten in ihren Reihen, die nur ganz schwer zu schlagen sein werden“, weiß Sevsay über den Achtelfinalisten der Vorsaison. „Wir werden vor eigenem Publikum mit maximaler Stärke antreten und hoffen, dass wir nächste Woche mit den Saisonsiegen zwei und drei im Rücken in den Spitzenkampf gegen Hösbach gehen können.“