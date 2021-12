Dreifacher Titelträger van Gerwen bei Darts-WM in Runde drei

London (dpa) - Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen ist mit einem klaren Erfolg in die Darts-WM in London gestartet. Am späten Samstagabend besiegte der Niederländer seinen englischen Rivalen Chas Barstow mit 3:1.

Van Gerwen hatte nur in der Anfangsphase Probleme und steigerte sich danach deutlich. Damit ist nach Weltmeister Gerwyn Price aus Wales und dem Schotten Peter Wright auch der dritte große Favorit erfolgreich in die WM gestartet.

«Natürlich bin ich glücklich. Ich muss aber in der nächsten Runde noch besser spielen. Du willst als Topspieler einfach durchkommen im ersten Spiel», kommentierte van Gerwen. Die dritte Runde, in der es van Gerwen mit Chris Dobey aus England, Ben Robb aus Neuseeland oder Rusty-Jake Rodriguez aus Österreich zu tun bekommt, findet ab dem 27. Dezember statt. Der langjährige Primus van Gerwen hat das wichtigste Darts-Turnier der Welt 2014, 2017 und 2019 gewonnen. Vor einem Jahr schied er im Viertelfinale aus und wurde von Price als Nummer eins der Welt abgelöst.

