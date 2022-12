Duell der Verlobten: VfL-Trainer Zeitz trifft auf Bensheimer Spielerin van Gulik

Ein besonderes Duell in der ersten Handball-Bundesliga der Frauen wird’s am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Rundsporthalle beim Spiel zwischen dem VfL Waiblingen und der HSG Bensheim/Auerbach geben: Der VfL-Trainer Thomas Zeitz trifft auf seine Verlobte Sarah van Gulik, Spielerin bei der HSG. Im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Thomas Wagner verraten die beiden unter anderem, was sie aneinander schätzen, wer früher aufsteht und wer sich um den Haushalt kümmert.

Frau van Gulik, Herr Zeitz, wie schwierig ist es, bei Ihnen einen Termin für ein Doppelinterview zu bekommen?

Thomas Zeitz: Montags geht’s, das ist unser gemeinsamer freier Tag. Sonst. . .

Sarah van Gulik: Das haben wir absichtlich so gelegt. Ich arbeite 30 Stunden die Woche im Kindergarten. Meine Chefin hat mir erlaubt, den Montag frei zu nehmen, damit ich Zeit mit meinem Verlobten verbringen kann. Aber dafür muss ich an den anderen Tagen acht Stunden arbeiten.

Damit sind Ihre Tage also mit Arbeit und Training ausgefüllt.

Sarah van Gulik: Wenn das alles wäre, wäre das gut. Ich bin bei der HSG auch noch Jugendkoordinatorin. Ich stehe um 6 Uhr auf und komme erst um 22 Uhr nach Hause.

Aber immerhin noch vor Ihrem Verlobten, der nach dem Training noch zwei Stunden von Waiblingen nach Zwingenberg fahren muss.

Sarah van Gulik: Ja, vor Thomas. Wenn er heimkommt, schlafe ich meistens schon.

Da bleibt keine Zeit, sich zu streiten.

Sarah van Gulik: Genau, deshalb geht’s ja auch schon so lange gut mit uns.

Thomas Zeitz: Wir sind glücklich verlobt, weil wir kein Konfliktpotenzial haben.

Wenn ein Handballtrainer mit einer Spielerin zusammen ist, dann liegt der Schluss nahe, dass sich die beiden über den Sport kennengelernt haben.

Thomas Zeitz: Das ist richtig. Kennengelernt haben wir uns an einem gemeinsamen Trainingstag. Ich war 2017 Trainer beim 1. FSV Mainz 05, Sarah Spielerin bei der HSG Bensheim/Auerbach. Bensheim hat vormittags trainiert und wir nachmittags. Mittags haben wir gegeneinander gespielt. Da war der erste bewusste Kontakt.

War das Interesse von beiden Seiten vorhanden?

Thomas Zeitz: Es war jedenfalls nicht geplant, der Kontakt kam durch eine lustige Geschichte zustande. Ich trug ein T-Shirt von den Mainzer Fußballern. Sarah kannte zwei meiner Spielerinnen, mit denen sie in Bad Wildungen zusammengespielt hatte. Sie kam vorbei und sagte, hey, so ein T-Shirt will ich auch. Dann habe ich ihr eben eines zukommen lassen. Wie solche Sachen halt beginnen. Ich hoffe schon, dass das Interesse beidseitig war.

Sarah van Gulik: Dazu sage ich jetzt nichts.

Leben ein Handballtrainer und eine Erstligaspielerin unter einem Dach, dann dürfte der Handball das vorherrschende Thema sein. Wie oft wird gefachsimpelt?

Sarah van Gulik: Tatsächlich glauben viele Leute nicht, dass wir nicht nur über Handball reden. Natürlich tun wir das auch. Wenn Kiel gegen Magdeburg spielt, schauen wir das Spiel an, weil wir die gleiche Leidenschaft haben. Aber wenn es um interne Sachen in unseren Mannschaften geht, ist der Handball kein Thema. Ich habe 24 Stunden in der Woche mit Handball zu tun. Wenn ich mit Thomas zusammen bin, möchte ich gerne über andere Dinge reden. Wie es auf der Arbeit war oder was wir am Wochenende machen, ob wir noch putzen, Wäsche waschen oder Essen kochen müssen. Über ganz alltägliche Sachen eben. Wir haben mehr gemeinsame Interessen außer Handball. Wir sind beispielsweise beide sehr sportinteressiert. Ich sage immer, ich bin sportlich und Thomas mag Sport.

Aber hin und wieder gibt’s doch sicherlich ein paar Tipps vom erfahrenen Trainer, oder?

Sarah van Gulik: Natürlich frage ich Thomas mal um einen Rat, ich trainiere ja auch noch zwei Jugendmannschaften. Aber noch mal: Wir reden nicht über mein Spiel. Er sagt vielleicht: Du hast gut gespielt. Punkt. Wir gehen da nicht in Details. Das brauchen wir beide nicht. Thomas ist nicht mein Trainer. Und ich glaube, er hat auch nichts davon, wenn ich ihn kritisiere und sage, dass er zum Beispiel schlecht ausgewechselt hat.

Thomas Zeitz: Wenn man einen Rat oder Hilfe möchte zu einem Thema, dann fragt man natürlich. Aber wir fangen nicht an zu diskutieren, sobald einer zur Tür reinkommt. Wir gucken die Spiele des anderen, wenn einer gerade Zeit hat. Ich gehe auch zu einem anderen Spiel oder zu einem privaten Termin, wenn Sarah spielt. Sonst habe ich ja keine Zeit, Freunde zu treffen. Andersrum erwarte ich auch nicht, dass Sarah mein Spiel gucken muss. Du brauchst noch ein paar andere Sachen. Wir liegen auch mal sonntags auf der Coach und schauen eine Serie oder einen Film und können uns darüber unterhalten. Da muss nicht noch Bensheim oder Waiblingen das Thema sein in der Zeit, wo wir zusammen sind.

Abschalten vom Handball funktioniert also schon noch?

Thomas Zeitz: Ich denke, in der Zeit, die wir haben, kriegen wir das ganz gut hin. Andererseits ist Sarah ständig unter Strom. Sie macht die Jugendkoordinator-Geschichte sehr gut und nimmt sie sehr ernst. Vielleicht auch zu ernst. Aber so ist sie halt, sie will alles hundert Prozent machen. Und bei mir ist es ja nicht so, dass es damit getan ist, fünf- oder sechsmal in die Halle zu gehen und am Wochenende ein Spiel zu coachen. Dass du zehn, zwölf Stunden in der Woche Video schauen und Gespräche reflektieren musst und 50 Telefonate führst, das sehen die Leute ja nicht.

Und wenn ein bisschen Luft bleibt abseits des Handballs?

Thomas Zeitz: Wenn’s passt, fahren wir natürlich in Sarahs Heimat nach Holland, das ich sehr liebgewonnen habe. Die Menschen sind angenehm, da kann man gut entspannen. Außerdem versuchen wir, den einen oder anderen Städtetrip zu machen.

Bei Sportlern ist’s hin und wieder so, dass sie in Aktion und privat unterschiedliche Menschen sind. Gibt’s bei Sarah van Gulik und Thomas Zeitz das Dr.-Jekyll- und Mr.-Hyde-Syndrom?

Sarah van Gulik: Ich gebe in meinem Leben 400 Prozent, und die bringe ich auch auf der Platte. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und kann schlecht mit Ungerechtigkeiten umgehen. Im normalen Leben und auch auf dem Spielfeld. Ich kann auch mal emotional werden, wenn ich der Meinung bin, dass der Schiedsrichter nicht ganz richtig liegt mit einer Entscheidung. Ich gehe für diejenigen durchs Feuer, die ich liebhabe. Auch für meine Teamkolleginnen, das wissen sie und schätzen es. Ich glaube, zu Hause bin ich sehr ruhig und ausgeglichen – ich kann aber auch anders. Es gibt auch die andere Seite von mir.

Können Sie das bestätigen, Herr Zeitz?

Thomas Zeitz: Sarah ist schon ein und dieselbe Person. Sie ist ein sehr sozialverträglicher, empathischer Mensch, der emotional ist – aber im positiven Sinn. Sie ist fair und gerecht. Im sozialen Leben und auf der Platte. Es kommt immer auf das Umfeld und die Situation an, wie emotional sie wird. Ihre Reaktionen sind aber nie übertrieben oder unbegründet. Eigentlich ist sie ein bisschen zu gut für die Welt. Manchmal wünsche ich mir, sie hätte die eine oder andere Ecke mehr. Sie ist sehr besorgt um ihre Umwelt und die Leute, die ihr nahe sind. Da besteht auch die Gefahr, ausgenutzt zu werden.

Und wie steht’s um Sie, Herr Zeitz?

Thomas Zeitz: Ich glaube, dass ich so bin, wie ich bin. Als Spieler und junger Trainer war ich anders als jetzt. Ich habe ein paar kroatische Wurzeln, die konnte ich früher nicht so ganz im Zaum halten. Vor 20 Jahren war ich sicher emotionaler. Mittlerweile funktioniert das ganz gut. Ich versuche, ehrlich und offen zu sein.

Sarah van Gulik: Ich schätze an Thomas als Mensch und als Trainer, dass er sehr mitfühlend ist. Er fängt mich auf, er macht alles, wenn ich keine Zeit habe. Auch beim Coaching ist er empathisch. Er gibt seinen Spielerinnen auch mal frei, wenn es ihnen zu viel wird. Thomas hat irgendwann mal gesagt, dass es ihm ganz guttut, dass wir zusammen sind. So lerne er auch die andere Seite der Spielerinnen kennen. Die stehen zu Hause manchmal unter Druck, wenn eine Familienfeier ansteht oder eine Beerdigung, wo von ihnen verlangt wird, dass sie da sind. Ich glaube, deshalb kommen die Mädels auch so gut mit Thomas aus. Ich kenne viele seiner ehemaligen Spielerinnen, mit denen er immer noch Kontakt hat. Wenn ich mit Thomas telefoniere, wird mir schon mal mein Telefon aus der Hand gerissen, weil eine Spielerin mit Thomas sprechen möchte. Das sagt sehr viel über ihn aus. Als Menschen und als Trainer.

Zu klären ist natürlich die Frage, wer im Haushalt für was zuständig ist.

Sarah van Gulik: Thomas ist zuständig.

Thomas Zeitz: Das ist relativ einfach und keine große Überraschung: Sarah arbeitet 30 Stunden die Woche, sie trainiert jeden Tag und ist Jugendkoordinatorin. Ihre Zeit ist also sehr begrenzt, sie macht mehr als genug. Sarah steht viermal die Woche um 6 Uhr auf, ich noch nicht. Der frühe Vogel ist für mich ein komischer Typ. Ich gehe fast nie vor 1 Uhr schlafen. Ich versuche, mich um den Haushalt zu kümmern, das ist für mich kein Problem. Ich mache das schon immer. Ich räume gerne auf, mache gerne die Wäsche. Nur das Bad überlasse ich Sarah.

Sarah van Gulik: Ich sorge für Unordnung und Wäsche.

Thomas Zeitz: Es ist also alles gut, wir machen das beide gerne (lacht).

Nun wird’s sportlich: Wie oft gab’s schon das Duell Zeitz gegen van Gulik?

Thomas Zeitz: Ein paar Mal. Sarah ist eine tolle Handballerin, sie macht intuitiv vieles richtig, sie weiß und kann viel. Einen Punkt gibt’s aber, wo wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Ich sage ihr oft, sie muss ein bisschen mehr machen für sich und nicht immer nur für die anderen spielen. Ein bisschen mehr aufs Tor gehen. Unglücklicherweise hat sie diesen Rat immer in den Spielen gegen mich beherzigt. In der 2. Liga habe ich mit Mainz gegen Bensheim mit einem Tor verloren, Sarah hat das entscheidende Tor gemacht. In der 1. Liga haben wir zweimal gegeneinander gespielt. Da hat sie einmal neun Buden gemacht und einmal sechs.

Frau van Gulik, bei der HSG Bensheim/Auerbach stehen gleich fünf Niederländerinnen im Kader. Wie kommt’s zu dieser Ansammlung?

Sarah van Gulik: Fast in jeder Mannschaft in der HBL spielt mindestens eine Holländerin. Holländerinnen kommen sehr gut an in Deutschland. Sie sprechen schnell Deutsch und wollen nicht so viel Geld haben wie die deutschen Spielerinnen. In Holland spielen wir aus Spaß und wegen der Leidenschaft, wir verdienen dort mit dem Handball auch kein Geld. Deshalb bist du mit allem zufrieden, wenn du die Möglichkeit hast, ins Ausland zu wechseln. Und so haben wir in Bensheim immer mal wieder holländische Spielerinnen dazugekriegt. Du integrierst dich natürlich besser, wenn du jemanden in der Mannschaft kennst. Vor mir haben auch schon Holländerinnen in Bensheim gespielt. Das war für mich aber nicht der entscheidende Grund, vor fünf Jahren hierher zu wechseln. Der Vorteil ist, dass es ein sehr familiärer Verein ist. Das sieht man auch daran, dass viele Spielerinnen lange hier sind. Natürlich reden wir manchmal holländisch, wenn wir zusammen sind. Aber bei uns merkst du fast gar nicht, dass Holländerinnen da sind. Manche haben aber gar keinen Dialekt mehr. Das ist bei mir ein bisschen anderen.

Herr Zeitz, wenn die Niederländerinnen so günstig sind, weshalb spielen dann in Waiblingen keine?

Thomas Zeitz: Sie sind tatsächlich günstiger, aber für den VfL Waiblingen immer noch unerschwinglich.

Sarah van Gulik: Es geht aber nicht nur ums Geld. Die Niederlande ist ein kleines Land, es gibt also nicht so viele Spielerinnen. Sie sind aber begehrt. Und dann zieht man als kleiner Verein, der vielleicht gegen den Abstieg spielt, den Kürzeren. Die Spielerinnen wollen sich in der 1. Liga etablieren, unterschreiben meistens einen Dreijahresvertrag, weil sie als junge Spielerin ankommen und sich wohlfühlen müssen. Wenn du zu einem Verein gehst, der gegen den Abstieg spielt, musst du unter Umständen entweder umziehen oder mit in die 2. Liga. Es geht also um die Sicherheit.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt’s zum nächsten Duell Sarah van Gulik gegen Thomas Zeitz. Herr Zeitz, wie groß sind die Chancen für den VfL Waiblingen auf die ersten Punkte in der ersten Bundesliga?

Thomas Zeitz: Ich denke, Bensheim hat sich zu diesem Zeitpunkt den einen oder anderen Punkt mehr gewünscht. Trotzdem ist die HSG keine Mannschaft, mit der wir uns als VfL Waiblingen normalerweise messen können. Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel machen können, wenn wir frech sind. Und wenn Bensheim überhaupt nicht gut drauf sein sollte, kann es auch ein bisschen enger werden. Es wäre aber vermessen zu sagen, da müssen wir etwas holen. Ich wünsche mir ein tolles Spiel, das uns vom Gefühl her nach vorne bringt.