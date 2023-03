Ehrenamtspreis für den TSV Miedelsbach, Udo Wonschick wird Bezirkssieger

Der Fußballbezirk Rems-Murr hat ehrenamtlich engagierte Menschen im Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Württembergischen Fußballverband im Rahmen einer Ehrenamtsgala ausgezeichnet. Ausrichter war der Gewinner des Vereinsehrenamtspreises, der TSV Miedelsbach.

Annähernd 70 Personen hatten sich in der Tannbachhalle eingefunden, Jürgen Kreinz moderierte die Veranstaltung. Vor den Ehrungen verabschiedete der Fußballbezirk den ausgeschiedenen Sportkreispräsidenten Erich Hägele. Er war lange Jahre dem Bezirksvorstand und dem Fußballbezirk sehr verbunden.

Im Club der 100 des DFB

Bezirkssieger wurde Udo Wonschick vom SSV Steinach-Reichenbach, der in den sogenannten „Club 100 des DFB“ aufgenommen wurde. In der Sparte „Junges Ehrenamt“ war Marcel Belz von der SG Sonnenhof Großaspach der Sieger.

Ein Höhepunkt war der atemberaubende Auftritt der Sportakrobaten der SKG Erbstetten. Im zweiten Ehrungsblock wurde der Vereins-Ehrenamtspreis überreicht. Rang drei belegt der FSV Weiler zum Stein, Zweiter wurde Zrinski Waiblingen. Die überzeugendste Bewerbung kam vom TSV Miedelsbach. Andreas Ancorvia präsentierte der Jury vier Projekte des TSV: So wurde ein Live-Streaming für den Trainings- und Spielbetrieb erarbeitet. Die Bildung einer SGM zweier rivalisierender Vereine hat Vorbildcharakter. Auch die Spendenaktion unter anderem an die UNICEF zur Leidminderung der zivilen Bevölkerung in der Ukraine ist ein tolles Projekt.

Die Geehrten im Überblick:

DFB-Ehrenamtspreis: Bezirkssieger und Aufnahme in den CLUB 100 des DFB: Udo Wonschick (SSV Steinach Reichenbach). 1. Lars Stoll (TSV Miedelsbach); 2. Felix Kepler (TSV Neustadt); 3. Clovis Kemgo Kemgang (TSV Neustadt); Babis Kochliaridis (TSV Neustadt); 5. Marc Sommer (TSV Leutenbach); 6. Jochen Schmieg (TSV Leutenbach); 7. Patrick Dietrich (FSV Weiler zum Stein). Junges Ehrenamt: Marcel Belz (SG Sonnenhof Großaspach). Vereinsehrenamtspreis: 1. Platz: TSV Miedelsbach; 2. Platz: KuSV Zrinski Waiblingen; 3. Platz: FSV Weiler zum Stein.