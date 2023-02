Ein Spektakel und die Schorndorfer Sehnsucht nach dem zweiten Stern

Die Gladiatoren kämpften einst in Arenen, da bot die Stuttgarter Scharrena das passende Ambiente für die Ringer des ASV Schorndorf im Final-Rückkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft gegen den ASV Mainz. Die Stimmung unter den 2200 Fans in der ausverkauften Halle im Bauch des Fußballtempels war prächtig und bisweilen auch ein bisschen – zu – hitzig. Am Ende hatten sich alle wieder lieb.

Im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun hatten die vielen Helfer des ASV Schorndorf, um das Großereignis zu stemmen. Einen derartigen Medienauflauf gab’s bei den Spartanern noch nie. Und die Berichterstatter freuten sich über die Bewegungsfreiheit im Innenraum: Die Ringermatte war auf einem Podest aufgebaut, die Zuschauer nahmen ausschließlich auf der Tribüne Platz. Joachim Thumm, Sprecher bei den Kämpfen des ASV, hatte vor dem Kampf ein wenig Bedenken. „An den Stirnseiten sitzen die Fans ein bisschen weit weg vom Geschehen“, sagte er. „Und das Ringen lebt ja von der Nähe.“

Händeschütteln und Selfies

Bereits drei Stunden vor dem Kampfbeginn öffnete die Scharrena ihre Tore, und tatsächlich tauchten früh die ersten Hardcore-Fans auf. Bevor sich der Schorndorfer Chef-Trainer Sedat Sevsay in seinen persönlichen Tunnel begab, musste er jede Menge Hände schütteln und sich für Selfies zur Verfügung stellen. Schließlich galt’s für die Fans, jenen großen Tag zu verewigen, an dem sich der ASV die zweite deutsche Meisterschaft nach 1975 schnappen wollte.

Auf die Matte ging's um 19.30 Uhr, doch schon eine Dreiviertelstunde vorher prickelte es: Es stand das offizielle Wiegen an – und damit die Aufstellung fest. Das Gedränge vor der Sponsorenwand war groß, mit Spannung erwarteten die Fans die Verkündung des Kampfgewichts der einzelnen Ringer. Die wurde hier und da mit einer Expertenmeinung garniert. In der Klasse bis 61 Kilogramm brachte der Schorndorfer Georgi Vangelow 60,8 Kilogramm auf die Waage, also 200 Gramm Untergewicht. Dieser Umstand verleitete einen Fan zu der Vermutung, „dass er bestimmt noch einen Stinker gemacht hat“. In der Klasse bis 75 Kilogramm wurden beim Schorndorfer Ibrahim Ghanem 74,9 Kilogramm notiert, 300 Gramm weniger bei seinem Kontrahenten Josef Shahbazyan. Ein klarer Fall für einen anderen Fan. „Der hat keine Chance, der ist viel zu leicht.“

Orakel Hans Kern

So oder so: Es wurde vor dem Kampfbeginn eifrig gerechnet, wer wie hoch gewinnen muss oder wird, damit der ASV Schorndorf am Ende zwei Mannschaftspunkte mehr auf dem Konto haben und den Titel feiern wird. Hans Kern, Urgestein des ASV Schorndorf und Zeitzeuge der Meisterschaft 1975, versuchte sich als Orakel. „Wir spielten mit unseren Senioren gestern Prellball, jedes Spiel ging 15:13 aus“, sagte er und grinste. „Das muss doch ein Omen sein.“

Bevor die ersten Ringer auf die Matte traten, wurde es emotional in der Scharrena. Alexandra Herz sang die deutsche Nationalhymne, dann wurde es mucksmäuschenstill bei der Gedenkminute für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien: Die Ringer rollten ein Solidaritätsbanner aus mit der Aufschrift „Pray for Turkey, pray for Syria“. Zudem hat der Deutsche Ringer-Bund eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Auf der Matte selbst und auch auf der Tribüne war – natürlich – vom ersten Kampf an einiges geboten. Schließlich ging’s um den Titel. Logischerweise waren die Schorndorfer Fans in der Überzahl, doch auch die Mainzer machten Stimmung. Diskussionsbedarf gab's bei jedem Kampf. Auch der Videobeweis kam mehrmals zum Einsatz. Nicht alltäglich indes war die Aktion des Mainzer Ringers Beka Bujiashvili. Nach seiner überraschenden Niederlage gegen Georgi Vangelow verließ er – verbotenerweise – vor der Urteilsverkündung die Matte. Die Schorndorfer legten Protest ein, in der Pause wurde ihm stattgegeben. Doch statt der Disqualifikation gab’s für den Mainzer die Gelbe Karte, die keine Konsequenzen hatte. Diese Entscheidung war für die Schorndorfer zwar kaum nachzuvollziehen, sie haderten nach dem Kampf aber nicht. „Wir hätten trotzdem nicht gewonnen“, sagt der Chef-Trainer Sedat Sevsay.

Voreilige Jubelstürme

Nach einem starken Start der Schorndorfer übernahmen die Mainzer nach der Pause zusehends das Kommando – auf der Matte wie auf der Tribüne. Die Gäste fieberten dem Titelgewinn entgegen – und beim einen oder anderen schoss offensichtlich etwas zu viel Adrenalin durch die Blutbahn. Das Urteil im finalen Kampf war noch nicht gefällt, da stürmten die Mainzer schon auf die Matte. Weil die Ordner dies verhindern wollten, kam’s zu unschönen Raufereien und Pöbeleien. Nach einer Weile hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. „Dass der tolle Abend mit Tumulten endete, hätte nicht sein müssen“, sagte Hans Kern. „Es ist schade, dass es nicht zum Titel gereicht hat. So nah dran waren wir noch nie. Es war trotzdem eine grandiose Saison.“

Einer war nach der Niederlage schwer zu trösten. Als sich seine Kameraden bereits zum Mannschaftsfoto auf der Matte versammelt hatten, saß Jello Krahmer noch einsam auf der Bank neben der Matte. Normalerweise schiebt der Schwergewichtler seine Gegner über die Matte, am Samstag schob der Deutsche Meister im griechisch-römischen Stil vom 2022 und EM-Bronzemaillengewinner von 2020 riesigen Frust. Natürlich nicht, weil er im Rückkampf nicht im Einsatz kam. „Es macht keinen Unterschied, ob ich auf der Matte bin oder nicht“, sagte er. Die Enttäuschung nach dem verpassten Titel war groß. „Ich kann nur von mir sprechen. Ich will erfolgreich sein – und das waren wir heute nicht.“ Gerne den zweiten Titel gefeiert hätte auch Matthias Klopfer, lange Jahre Schorndorfer Oberbürgermeister und heute in Esslingen. „Die Vizemeisterschaft ist trotzdem ein Riesenerfolg für den ASV“, sagte er. Das Trainerteam und die vielen Ehrenamtlichen hätten herausragende Arbeit geleistet. „Nächste Saison gibt’s einen neuen Anlauf. Der zweite Stern wird kommen.“