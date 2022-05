Eishockey-Profi Weiß verlängert bei Bietigheim Steelers

Bietigheim (dpa/lsw) - Angreifer Daniel Weiß wird auch in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Bietigheim Steelers auflaufen. «Daniel ist für jeden Gegner ein unangenehmer Spieler. Er kann die Scheibe sehr gut abdecken und trifft die richtigen Entscheidungen», sagte Trainer Daniel Naud in einer Mitteilung der Schwaben vom Dienstag. «Er zieht immer hart zum Tor und ist dabei sehr effektiv.» In bislang 44 Spielen für die Steelers erzielte der 32-jährige Weiß sieben Tore und bereitete sieben weitere vor.