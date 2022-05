Eishockey-Stürmer Loibl wechselt nach Mannheim zurück

Mannheim (dpa) - Eishockey-Nationalstürmer Stefan Loibl kehrt nach einer Spielzeit aus Schweden zu den Adler Mannheim in die Deutsche Eishockey Liga zurück Der 25-Jährige habe einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, teilten die Mannheimer am Montag mit. Bereits in der Saison 2020/21 hatte der frühere Straubinger Angreifer für die Adler gespielt, sich dann aber für einen Wechsel in die starke schwedische Liga zu Skellefteå AIK entschieden. Die Mannheimer versuchen ihr Team zu verstärken, um nach dem Aus im Playoff-Halbfinale in der kommenden Saison wieder um den Titel spielen zu können. Wer neuer Trainer beim achtmaligen deutschen Meister wird, ist noch unklar.