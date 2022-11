Eltern begleiten Sohn Nico Schlotterbeck zur Fußball-WM in Katar

Frankfurt – Mainz – Kopenhagen – Dortmund – Freiburg – Wolfsburg – Leipzig – Mönchengladbach – Freiburg, und das alles zwischen dem 29. Oktober und dem 13. November: Das sind nicht etwa die von einem Busunternehmen angesteuerten Reiseziele, sondern das sind die Städte und Stationen, die Marc Schlotterbeck – bis auf zwei Ausnahmen in Begleitung seiner Frau Susanne – innerhalb von zwei Wochen besucht hat. Nicht als Tourist, sondern als Vater zweier Bundesligaprofis, von denen es der Jüngere, der in Dortmund spielende Nico Schlotterbeck, mittlerweile nicht nur zum Nationalspieler, sondern auch ins WM-Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft geschafft hat. Da ist das nächste Reiseziel nicht schwer zu erraten: Katar. Anfang nächster Woche startet der Flieger. „Und dann“, sagt Marc Schlotterbeck, „bleiben wir, solange die deutsche Mannschaft dabei ist.“ Am liebsten natürlich bis zum Finale am vierten Adventssonntag.

Die Eltern unterstützen ihre beiden Söhne, wo es nur geht

Dass bei den Reisezielen auch immer wieder Freiburg und außerdem eine Stadt wie Leipzig, wo Dortmund zuletzt gar nicht gespielt hat, auftaucht, hat seinen einfachen Grund, auf den Marc und Susanne Schlotterbeck auch immer wieder explizit hinweisen: „Wir haben zwei Söhne.“ Und auch wenn der ältere, Keven, derzeit bei all dem Hype, der um seinen jüngeren Bruder gemacht wird, etwas unter dem Radar fliegt, weil er nach wie vor beim SC Freiburg unter Vertrag steht und dort meistens 90 Minuten lang die Ersatzbank drückt, so ist es den Eltern der beiden Fußballprofis doch erst recht ein Anliegen, auch den zu unterstützen, der gerade nicht so im Fokus ist.

Was im Extremfall, wenn also Dortmund und Freiburg zeitgleich spielen, bedeutet, dass ein Elternteil mit Nico und den Borussen und das andere mit Keven und den Freiburgern unterwegs ist. Nur die Freiburger Euro-League-Spiele in Piräus und Baku haben die Schlotterbecks in dieser Saison bislang sausen lassen, während sie sich natürlich die Dortmunder Champions-League-Spiele in Sevilla, Manchester und Kopenhagen nicht entgehen lassen haben.

Wobei es aber, verrät Marc Schlotterbeck, Anzeichen dafür gibt, dass er und seine Frau auch ihren Sohn Keven nach der Bundesliga-Winter- und WM-Pause wieder öfters spielen sehen werden, nachdem er zunächst von seinem eigenen Bruder aus der Freiburger Stammformation verdrängt worden ist und jetzt nicht am starken Innenverteidiger-Duo Lienhart/Ginter („Die machen’s richtig gut“, erkennt Marc Schlotterbeck neidlos an) vorbeikommt. Es gebe, so der bei allen Verhandlungen mit am Tisch sitzende Vater, zwei Interessenten aus der Bundesliga und die Freiburger Bereitschaft, Keven bei einem entsprechenden Angebot gehen zu lassen.

Sein Auftritt im Aktuellen Sportstudio fand in den Tagesthemen Erwähnung

Jetzt aber richten sich die Augen aller Schlotterbecks und vieler deutscher Fußballfans, die der WM in Katar nicht gänzlich abgeschworen haben, auf den 22-jährigen Nico Schlotterbeck, der als 17-Jähriger von Beutelsbach beziehungsweise Weinstadt – und nicht von Waiblingen, wie fälschlicherweise immer wieder behauptet und vor allem geschrieben wird – aus in die weite Fußballwelt hinausgezogen ist und es mittlerweile zum Nationalspieler und WM-Fahrer gebracht hat. Und der, auch das bemerkenswert genug für so einen jungen Burschen, vor knapp drei Wochen einen vielbeachteten und nur zu Beginn etwas aufgeregten Auftritt im Aktuellen Sportstudio des ZDF – deshalb die Station Mainz – hingelegt hat, bei dem er nicht sehr überraschend, aber wegen des vorhergehenden Abendspiels in Frankfurt live und ohne den sonst üblichen halbstündigen Vorlauf von Moderatorin Dunja Hayali auch zu seiner Haltung zur WM in Katar gefragt worden ist. Jeder wisse, dass die WM in Katar am falschen Platz und im mitteleuropäischen Winter zur falschen Zeit stattfinde, hat Nico Schlotterbeck gesagt und ist damit am nächsten Tag sogar in den „Tagesthemen“ zitiert worden. Er hat aber auch um Verständnis dafür geworben, dass es für einen Fußballer wie ihn nichts Größeres gebe, als eine WM zu spielen – und seien die Bedingungen noch so schwierig und problematisch.

Einen Grund zu feiern gibt es für Nico Schlotterbeck in Katar allemal: Seinen 23. Geburtstag

„Als die WM vergeben wurde, war Nico zehn Jahre alt“, gibt sein Vater zu bedenken, der davon überzeugt ist, dass sich die Boykottstimmung in Deutschland abschwächen wird, je besser sich die deutsche Mannschaft präsentiert und je weiter sie kommt. Natürlich, räumt Susanne Schlotterbeck ein, gebe es auch Vorbehalte, wenn sie von ihrer bevorstehenden Katar-Reise erzähle. „Aber viele finden’s toll und wünschen uns viel Glück“, sagt sie und verweist darauf, dass sie ja nicht wegen Katar, sondern wegen ihres Sohnes in den Wüstenstaat fliege. Zumal der just am Tag des dritten Vorrunden-Spiels gegen Ecuador auch noch seinen 23. Geburtstag feiere. „Hoffentlich gibt’s auch was zu feiern“, meint Marc Schlotterbeck schmunzelnd und in Erinnerung daran, dass es noch gar nicht so lange her ist, nämlich erst vier Jahre, dass Deutschland schon nach einer WM-Vorrunde die Heimreise antreten musste.

Nachlässigkeit ist keine Folge von Arroganz

Dass Nico Schlotterbeck mithelfen soll und kann, dass es diesmal besser läuft, dessen konnte sich der 22-Jährige tatsächlich erst sicher sein, als Hansi Flick offiziell sein WM-Aufgebot bekanntgegeben hat. Schließlich, das weiß auch Marc Schlotterbeck, waren die bisherigen Auftritte seines Sohnes in der Nationalmannschaft nicht immer die souveränsten. Unter anderem hat er zwei unnötige Elfmeter verursacht, die ihm seiner Mutter zufolge „wie ein kleiner Fluch“ anhängen, und auch in Dortmund ist es zuletzt nicht so rund gelaufen, wie das im Vorfeld einer solchen Nominierung wünschenswert wäre. Man denke nur an den konfusen Auftritt des Dortmunder Abwehr-Dreigestirns Hummels-Schlotterbeck-Süle gegen Borussia Mönchengladbach. Wofür es aus Sicht von Marc Schlotterbeck aber eine einfache Erklärung gibt: „Es gibt im Fußball eine Grundordnung, und wenn in der die beiden Sechser nicht machen, was sie machen sollen, dann sieht die Innenverteidigung zwangsläufig schlecht aus.“

Nicht gelten lassen Susanne und Marc Schlotterbeck den von Per Mertesacker erhobenen Vorwurf, die immer wieder auftretende Nachlässigkeit des 22-Jährigen hätte auch etwas mit Arroganz zu tun. „Nico strotzt vor Selbstbewusstsein, aber er ist ganz bestimmt nicht arrogant“, sagt sein Vater und fügt hinzu: „Das sind eher Konzentrationsprobleme, und daran muss er arbeiten.“

Nico Schlotterbeck ist rundum zufrieden in Dortmund

Die Entscheidung, von Freiburg nach Dortmund zu gehen und sich dort in einem ganz anderen Umfeld weiterzuentwickeln, sei auf jeden Fall die richtige gewesen, auch wenn es durchaus auch andere Optionen – ein Jahr zuvor zum Beispiel einen Wechsel zum VfB, der aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt habe – gegeben habe, sagt Marc Schlotterbeck.

„Es passt alles“, auch wenn es in einer fußballverrückten Region, in der sich die ganze Woche alles um Fußball dreht, selbst einem 22-Jährigen – ganz anders als in Freiburg – kaum möglich ist, mit seiner Freundin zum Essen zu gehen, ohne gleich von 100 Fans umringt zu sein. Aber auch Susanne und Marc Schlotterbeck haben sich in dem neuen Umfeld schnell zurechtgefunden, was laut Susanne Schlotterbeck nicht zuletzt daran liegt, dass ihr Mann „sehr kommunikativ“ ist, egal ob er sich nun in der VIP-Lounge oder im Block aufhält. Und dass er ein Schwabe ist, fällt zwar auf, tut dem wechselseitigen Verständnis – und sei es auch in Sevilla oder Manchester – keinen Abbruch.

Mal sehen, wie das jetzt in Katar wird, wo die Schlotterbecks in einem vom DFB für Familien und Freunde reservierten Hotel wohnen – auf eigene Kosten wohlgemerkt. Marc Schlotterbeck, der zuvor das Erreichen des Viertelfinales als Minimalziel ausgegeben hat und der dabei vor allem auf den wiedererstarkten Bayern-Block setzt, verabschiedet sich lachend mit einem Versprechen: „Ich bringe den Weltmeistertitel mit.“ Dann gäb’s beim nächsten Treffen erst recht ganz viel zu besprechen.