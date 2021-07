Englands Ex-Stürmer Shearer schwärmt von Wembley-Atmosphäre

London (dpa) - Englands Stürmer-Legende Alan Shearer lässt die spektakuläre Atmosphäre im Wembley-Stadion beim Halbfinal-Sieg gegen Dänemark auch einen Tag später nicht los.

«Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich die Szenen sehe. Was für ein Abend. Was für eine Atmosphäre», schwärmte der frühere Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagmorgen in einer TV-Sendung der BBC.

Die Three Lions hatten die Dänen vor 64.950 Zuschauern mit 2:1 nach Verlängerung besiegt und waren damit erstmals überhaupt ins Finale einer Europameisterschaft eingezogen. «Als dieses Turnier losging, haben wir gesagt, dass uns diese englische Mannschaft hoffentlich etwas geben kann, was uns Freude, Hoffnung oder Spaß bereitet», sagte der 50-Jährige. «Meine Güte, wie ist ihnen all das gelungen! Was für ein Monat war das für uns! Wir hoffen einfach, dass es noch ein Spiel so weitergeht.»

Im Finale am Sonntag treffen die Engländer ebenfalls in Wembley auf Italien.

