Erhöhte Corona-Zahlen: Schalke gegen Bremen doch ohne Fans

Gelsenkirchen (dpa) - Das Krisen-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga muss am Abend (18.30 Uhr/Sky) doch ohne Zuschauer stattfinden, der Anpfiff der Begegnung ist allerdings nicht gefährdet.

Eine Testreihe ergab keine weiteren Corona-Infektionen im Schalke-Kader, teilten die Königsblauen mit. Am Donnerstag hatte der Club bekanntgegeben, dass ein Spieler positiv getestet worden war. Seit dem Bekanntwerden des Testergebnisses befindet sich der Profi in häuslicher Quarantäne.

Zuvor hatten die Schalker mitgeteilt, dass sie von den lokalen Behörden die Nachricht bekommen hatten, dass das Spiel ohne Zuschauer stattfinden muss. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Gelsenkirchen lag zum entscheidenden Zeitpunkt am Samstag um 0.00 Uhr wieder über 35. Laut Robert Koch-Institut (RKI) hatten sich 39,5 von 100.000 Menschen in der Stadt infiziert. Damit ist der entscheidende Warnwert überschritten worden.

Weil der Wert im Wochenverlauf und am Freitag mit 33,4 erstmals unter 35 gesunken war, hatten die Schalker auf die Erlaubnis für etwa 11.000 Zuschauer gehofft und die entsprechende Zahl an Tickets verkauft. Die betreffenden Fans erhalten nun ihr Geld zurück.

Es ist bereits das dritte Spiel seit Saisonbeginn, bei dem wenige Stunden vor dem Anpfiff die Erlaubnis für eine bestimmte Zuschauerzahl zurückgezogen wird. In der Vorwoche waren die Partien FC Bayern München gegen Schalke (8:0) und 1. FC Köln gegen 1899 Hoffenheim (2:3) betroffen.

