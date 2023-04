Erste Neuzugänge beim SV Kaisersbach, Julian Schieber übernimmt Aspacher U19

Der SV Kaisersbach hat für die neue Landesligasaison zwei Neuzugänge vorgestellt: Kilian Kuntz kommt von den Sportfreunden Lorch. Für den 22-jährigen Mittelstürmer stehen momentan in 19 Spielen neun Tore und acht Vorlagen auf dem Papier. Der lauf- und abschlussstarke Stürmer freut sich auf seine neue Herausforderung beim SVK: „Ich habe mein Leben lang nur in Lorch gespielt. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga wollte ich nicht weg. Dieses Jahr steigen wir hoffentlich wieder auf und jetzt ist, denke ich, für mich der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel in eine höhere Liga. Ich möchte mich verbessern und ich habe in den Gesprächen mit den Verantwortlichen gemerkt, dass ich in Kaisersbach gut reinpasse und mir das dort gelingen kann.“

Der zweite Neuzugang ist Mesut Mahmutoglu aus der U19 der TSG Backnang. Der 1,88 m große Innenverteidiger führt seine Mannschaft momentan noch als Kapitän auf den Platz und bringt somit in seinem noch jungen Alter schon eine gewisse Reife und Mentalität mit. Mahmutoglu, der in der U17 noch beim FC Viktoria Backnang spielte, wechselte im Sommer 2021 zur U19 der TSG Backnang. Mahmutoglu zu seiner neuen Aufgabe: „Hakans Interesse hat mich sofort überzeugt und ich freue mich auf die Herausforderung. Ich hatte und habe immer Spaß am Fußball, das hilft einem, sich gut zu entwickeln, und so möchte ich in Kaisersbach weitermachen.“

In der Defensive verstärkt

Der Kaisersbacher Trainer Hakan Keskin über seine beiden Neuzugänge: „Wir sind froh, dass Kilian den nächsten Schritt bei uns machen möchte. Er ist physisch stark, antrittsschnell und hat eine ordentliche Torquote in seiner Vita, selbst im Abstiegsjahr in der Bezirksliga.“ Auch für Mahmutoglu findet er lobende Worte: „Mesut ist ruhig am Ball und ist taktisch gut ausgebildet. Wir freuen uns, dass wir uns in der Defensive mit ihm verstärken.“

Änderungen in der U19 der SG

Bei der U19 der SG Sonnenhof Großaspach laufen die Zukunftsplanungen auf Hochtouren: Trainer Markus Nohl hört zum Saisonende auf, Julian Schieber übernimmt anschließend. Nach über fünf Jahren als Trainer im Nachwuchsbereich wird Nohl die SG zum Saisonende auf eigenen Wunsch aus familiären Gründen verlassen. Der 39-jährige gebürtige Mutlanger coachte vor seiner Tätigkeit bei der U19 bereits die U14, U15 sowie U16 des Dorfklubs. Nachdem Markus Nohl anschließend die U19 als Interimscoach in deren Premieren-Saison in der EnBW-Oberliga übernommen hatte, führte der A-Lizenz-Inhaber die U19-Mannschaft am Ende auf den vierten Tabellenplatz.

Als Zweiter Saison beendet

Anschließend übernahm Nohl fest. Mit 63 Punkten und dem Torverhältnis von 90:26 beendete die Mannschaft die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz. Trotz des 4:0-Erfolgs am vorletzten Spieltag gegen Meister SSV Reutlingen fehlten den Aspachern drei Punkte zum Titel in der zweithöchsten Junioren-Spielklasse sowie dem damit verbundenen Aufstieg in die U19-Bundesliga. Momentan belegt die U19 nach 18 Spieltagen den fünften Tabellenplatz in der Oberliga.

Zur neuen Saison wird dann Julian Schieber, der aktuell die U17 der SG betreut und als Co-Trainer von Evangelos Sbonias bei der ersten Mannschaft fungiert, die U19 übernehmen. Der 34-jährige gebürtige Backnanger war jahrelang selbst als Fußballprofi aktiv und bestritt für den VfB Stuttgart, den 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Hertha BSC und den FC Augsburg insgesamt 167 Bundesligaspiele sowie 18 Einsätze in der Champions League. Nach seinem Karriereende im Sommer 2021 übernahm der Inhaber der B-Lizenz den Posten des Co-Trainers beim Oberligisten TSG Backnang, ehe er zur aktuellen Spielzeit 2022/23 als Cheftrainer in die U17 der Aspacher wechselte und parallel außerdem als zweiter Co-Trainer für das Oberliga-Team der SG tätig ist. Dieser Tätigkeit wird Julian Schieber auch zukünftig nachgehen. Weiterhin als Co-Trainer in der U19 tätig sein wird Georg Haramis.