Erste Niederlage für den Fußball-Bezirksligisten FSV Waiblingen

Wird das Rennen um den Direktaufstieg in die Fußball-Landesliga doch noch einmal spannend? Der bis Sonntag in 22 Spielen ungeschlagene Bezirksliga-Spitzenreiter FSV Waiblingen hat beim 1:2 beim Tabellenzweiten SG Schorndorf seine erste Saisonniederlage kassiert. Der mit Schorndorf weiterhin punktgleiche TSV Schornbach demontierte den TSV Rudersberg mit 9:0. In der Kreisliga A 1 kannte der Tabellenführer SV Hertmannsweiler beim 12:2 gegen den Vorletzten KTSV Hößlinswart kein Erbarmen.

Bezirksliga. Erwartungsgemäß heiß her ging’s im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten SG Schorndorf und dem Ligaprimus FSV Waiblingen: Elf Gelbe Karten und zwei Gelb-Rote Karten standen nach dem 2:1-Sieg der SG in der Statistik. Das Heimteam drehte den frühen 0:1-Rückstand nach vier Minuten. Gianluca Tosto glich vor der Pause mit seinem 13. Saisontor zum 1:1 aus, elf Minuten nach der Halbzeit erzielte Mathias Morys den 2:1-Siegtreffer für Schorndorf. In der 62. und 84. Minute dezimierten sich die Waiblinger durch zwei Gelb-Rote Karten.

Sieben Spieltage vor Saisonende haben die Schorndorfer damit sechs Punkte Rückstand auf den FSV – wie auch der TSV Schornbach. Mit dem 9:0 in Rudersberg blieb der TSV mit der SG punktgleich und schloss nach Toren fast auf. Dominik Kowalski trug sich dreimal in die Torschützenliste ein, Sören Kanapinn und Arda Cetinkaya je zweimal.

Im Kampf gegen den Abstieg verlor der SC Korb mit dem 2:5 beim SV Unterweissach an Boden – wie auch das Schlusslicht VfL Winterbach beim 0:3 in Remshalden.

TSV Rudersberg - TSV Schornbach 0:9. 0:1 Sören Kanapinn (5.), 0:2 Arda Cetinkaya (9.), 0:3 Kevin Mezger (19.), 0:4 Nico Klasik (46.), 0:5 Dominik Kowalski (52.), 0:6 Sören Kanapinn (63.), 0:7 Arda Cetinkaya (73.), 0:8 Dominik Kowalski (75.), 0:9 Dominik Kowalski (88.).

SV Unterweissach - SC Korb 5:2. 1:0 Denis Leon Krug (5.), 2:0 Kristiyan Mihaylov (13.), 2:1 Christian Timmerevers (14.), 3:1 Kristiyan Mihaylov (57.), 4:1 Denis Leon Krug (68.), 5:1 Julian Wihofszki (89.), 5:2 Marco Schulz (92.).

TSV Nellmersbach - SSV Steinach-Reichenbach 3:5. 1:0 Alessandro Siciliano (19.), 1:1 Tim Draeger (48.), 2:1 Janis Widmaier (ET 51.), 3:1 Kevin Schreiner (53.), 3:2 Janis Widmaier (63.), 3:3 Janis Widmaier (70.), 3:4 Cristian Raccuglia (75.), 3:5 Cristian Raccuglia (90.).

SG Schorndorf - FSV Waiblingen 2:1. 0:1 Eymen Brahim (4.), 1:1 Gianluca Tosto (36.), 2:1 Matthias Morys (56.).

SV Remshalden - VfL Winterbach 3:0. 1:0 Patrick Schandl (12.), 2:0 Patrick Schandl (64.), 3:0 Patrick Schandl (86.).

TSV Schwaikheim - SV Steinbach 4:1. 1:0 Valentin Beier (19.), 2:0 Yusuf Dik (26.), 2:1 Talha Ünal (58.), 3:1 Dennis Becher (60.), 4:1 Dennis Klemm (68.).

SV Fellbach II - SG Weinstadt 1:1. 1:0 Mihael Stajduhar (31.), 1:1 Luca Capurso (98.).

Kreisliga A 1. Längst klar ist, dass der SV Hertmannsweiler und der SV Breuningsweiler II die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen werden. Am 22. Spieltag demonstrierte das Führungsduo eindrücklich seine Stärke: Der Erste Hertmannsweiler schickte Hößlinswart mit einer 12:2-Packung auf den Berg zurück. Je drei Tore gingen auf das Konto von Erkut Polat und Matthias Stirm.

Die Breuningsweilermer Landesliga-Reserve war beim 8:1-Sieg gegen die Landesliga-Zweitvertretung des TSV Allmersbach kaum weniger torhungrig. Zur Pause war die Partie beim 5:0 bereits entschieden. Fuad Klipic traf am Ende dreimal.

Wichtige Punkte holte der abstiegsgefährdete TSV Schmiden, der mit dem 3:0 beim TV Weiler/Rems über den Strich kletterte. Das Heimteam dagegen rutschte auf den Relegationsplatz zurück. Der SC Urbach verschaffte sich mit dem 4:0 in Miedelsbach etwas Luft auf die Abstiegsränge.

TSV Schwaikheim II - KuSV Zrinski Waiblingen 2:2. 0:1 Dario Anusic (13.), 1:1 Florian Winkler (50.), 2:1 Christopher Mark Penkert (78.), 2:2 Lovro Zecevic (92.).

TSV Miedelsbach - SC Urbach 0:4. 0:1 Bennet Fietkau (27.), 0:2 Bennet Fietkau (31.), 0:3 Julian Klimaschewski (42.), 0:4 Mato Kelava (78.).

TSV Schlechtbach - Anagennisis Schorndorf 2:3. 1:0 Lukas Tauschek (13.), 1:1 Theofanis Samourakis (51.), 1:2 Theofanis Samourakis (56.), 2:2 Moritz Schöberl (68.), 2:3 Ömer Alp (84.).

SV Hertmannsweiler - KTSV Hößlinswart 12:2. 1:0 Erkut Polat (20.), 2:0 Erkut Polat (32.), 3:0 Simon Klein (37.), 3:1 Vojtech Hladik (48.), 4:1 Tobias Anthonie (50.), 5:1 Kai Binder (55.), 6:1 Matthias Stirm (62.), 7:1 Erkut Polat (68.), 8:1 Marco Schäfler (68.), 9:1 Timo Schneider (72.), 10:1 Matthias Stirm (77.). 11:1 Matthias Stirm (80.), 12:1 David Weller (82.), 12:2 Vojtech Hladik (8.).

TV Weiler/Rems - TSV Schmiden 0:3. 0:1 Pasquale Siena (22.), 0:2 Oliver Bach (25.), 0:3 Pasquale Siena (41.).

SV Breuningsweiler II - SV Allmersbach II 8:1. 1:0 Fuad Klipic (4.), 2:0 Dominik Parham (12.), 3:0 Bartu Kirli (13.), 4:0 Rene Michael Huber (16.), 5:0 Fuad Klipic (26.), 6:0 Christian Nachtigall (31.), 7:0 Claudio Florio (53.), 8:0 Fuad Klipic (65.), 8:1 Dominik Schaaf (81.).

SV Plüderhausen - TV Stetten 5:3. 1:0 Harun-Fergan Sahin (5.), 2:0 Harun-Fergan Sahin (9.), 3:0 Maurizio Konstantinidis (13.), 3:1 Robin Ebner (30.), 4:1 Maurizio Konstantinidis (50.), 4:2 Kristian Ibishaj (54.), 4:3 Niklas Lorenz (59.), 5:3 Julian Leitlein (87.).

Kreisliga A 2. Neuer Tabellenzweiter ist der FC Welzheim, der sich im Topspiel beim bisherigen Zweiten VfR Murrhardt knapp mit 4:3 durchsetzte. Der Erste TSC Murrhardt hat nach dem 4:2 in Althütte sieben Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Der TSV Nellmersbach II besiegte im Abstiegskampf den Tabellennachbarn TSV Schmiden klar mit 5:0 und zog an ihm vorbei auf Rang 13.

Großer Alexander Backnang - SKG Erbstetten 2:3. 1:0 Dimitrios Pandazis (22.), 1:1 Michael Fritz (28.), 1:2 Simon Geldner (35.), 2:2 Savvas Koumboulidis (37.), 2:3 Timo Disch (77.).

TSV Nellmersbach II - TSV Schmiden II 5:0. 1:0 Luis Theilacker (2.), 2:0 David Nunn (4.), 3:0 David Nunn (22.), 4:0 Christoph Stegbauer (40.), 5:0 Stefan Dehn (88.).

VfR Murrhardt - FC Welzheim 3:4. 0:1 Nikolai Schäfer (22.), 0:2 Nico Dyrska (27.), 1:2 Angelo Sipala (28.), 2:2 Lars Kleemann (33.), 2:3 Christian Simon Hoppe (67.), 2:4 Nico Dyrska (69.), 3:4 Justin Moldenhauer (79.).

TSV Sechselberg - TAHV Gaildorf 1:4. 0:1 Alpay Yildiz (2.), 0:2 Tayfun Oymak (17.), 0:3 Tayfun Oymak (24.), 1:3 Luca Weller (37.), 1:4 Alpay Yildiz (68.).

FC Oberrot - SV Steinbach II 2:1. 1:0 Markus Bauer (18.), 2:0 Tom Scheuermann (44.), 2:1 Patrick Krauter (67.).

SVG Kirchberg/Murr - TSV Oberbrüden 2:1. 0:1 Lukas Zanker (24.), 1:1 Pierre Paul (95.), 2:1 Abdul Güren (97.).

FSV Weiler zum Stein - SV Allmersbach III 3:1.

TSV Althütte - TSC Murrhardt 2:4.