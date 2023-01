Europameister Kasim Gashi: Ein Comeback nach Maß

Er hat es geschafft: Kasim Gashi ist zurück. Der Heubacher hat sich zum Europameister geboxt. In der vierten Runde war nach 1:23 Minute Schluss für seinen Gegner Almir Skrijeli. Ein gezielter Treffer und der Montenegriner stand nicht mehr auf – Sieg durch KO. In der Alfdorfer Sporthalle tobten am späten Samstagabend die Zuschauer und feierten Lokalmatador Kasim Gashi und Weltmeister von 2019 für seinen neuesten Titel im Mittelschwergewicht der Union Boxing Federation.

Es war ein Event, das für die rund 7000-Einwohner-Gemeinde Alfdorf sicher seinesgleichen sucht. Der Boxsport lebt von der Inszenierung, von der begleitenden Show, von Größe zeigen, von kantigen Sprüchen. Vor den Türen der Sporthalle parken die schwarzen, dicken Autos, an der Tür kontrollieren kastige Männer in dunklen Jacken, haben ein Auge aufs Geschehen. Von drinnen tönt der Bass.

Es ist dunkel. Mittendrin leuchtet der Ring. Scheinwerfer lassen Lichter über die Zuschauer wandern. Um den Ring herum sind Tische aufgestellt, besondere Gäste warten hier auf den nächsten Kampf. Sechs Vorkämpfe gibt es an diesem Abend, bevor Gashi sich seiner Rückkehr stellen wird. Im Juni 2022 nämlich verkündete der 32-Jährige sein Aus als Profisportler. Doch lange hielt er diese Leere ohne seinen Sport nicht aus. Nun ist er zurück.

Die letzten Minuten vor dem Kampf

Ein Video auf Leinwand zeigt den Heubacher, wie er vor der Hallentür aus dem Auto steigt. Die Kamera begleitet ihn bis in die Umkleidekabine. Fokussiert sind seine Augen, seine Gedanken beim bevorstehenden Kampf. Im Innenraum werden Selfies geschossen mit der Boxprominenz, die sich da im Publikum tummelt.

Dann gibt’s im Ring erst einmal eine Showeinlage, Kasim Gashis Sohn imitiert den King of Pop, die Leinwand zeigt sein Idol Michael Jackson, der Elija gibt im Mittelpunkt alles. Noch zwei Vorkämpfe stehen an, es ist schnelles Kräftemessen, beide dauern nicht viel länger als eine Minute.

Um 22.30 Uhr geht's los

Es ist fast 22.30 Uhr, als der Moderator des Abends den Hauptkampf ankündigt. „Sie können schon langsam ihre Plätze einnehmen“, tönt er über die Lautsprecher. Dann dauert es nicht mehr lange, das Licht geht aus, die Tür am Ende der Halle geht auf, der Boxer in der blauen Ecke, Almir Skrijelj erscheint. Helene Fischers „Atemlos“ klirrt über die Boxen, Skrijelj und seine Entourage entert den Raum.

Inszenierung ist das A und O, dachte sich wohl auch Gashi, der nun erst einmal ein Video laufen lässt. Vom Scheitern, vom Aufhören, vom Wiederbeginn und dem Training. Sekunden, die für den im Ring wartenden Gegner wie eine Ewigkeit erscheinen müssen und die Eindruck hinterlassen.

Ring frei!

Dann ACDCs „Hell’s Bells“, die Deutsche Flagge, ein Gang durch die Menge. Handys gehen nach oben, filmen mit. Es ist Gashi, der Boxer in der roten Ecke. Nichts hier ist dem Zufall überlassen. Die Nationalhymnen werden gespielt.

Ring frei – die Glocke ertönt, der Kampf geht los. Abwartend geht Gashi ins Duell, lässt die deckenden Fäuste häufig unten, wartet auf Fehler seines Gegners, auf die Möglichkeit, Schläge zu platzieren. Schon in der zweiten Runde wird klar: Hier kann heute was rausspringen. In den letzten verbleibenden Sekunden sackt Skrijelj in die Knie, dieses Mal kann er sich wieder aufraffen. Ein Zeichen für Gashi, endgültig in die Offensive zu gehen. Er teilt aus. Permanent. Skrijelj wird immer weiter in die Enge gedrängt, wirkt chancenlos. In der vierten Runde ist es dann soweit: Der Gegner geht zu Boden. Dieses Mal schafft er es nicht mehr, auf die Füße zu kommen. Der Ringrichter zählt, gib sein Zeichen. Der Moment, in dem Gashi alle Last von den Schultern fällt: Er ist Europameister. Ein Bilderbuch-Comeback.

Es folgt schier unbändige Freude, es gibt Glückwünsche, Umarmungen – und jede Menge Selfies, bevor er dann zu Wort kommt. Der 32-Jährige macht es kurz: „Es war krass.“ Und: „Ich bin zurück!“