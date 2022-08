Ewige Bundesliga-Tabelle: Ein Punkt fehlt Freiburg

Freiburg (dpa) - Mit einem Punktgewinn gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) würde der SC Freiburg in die Top 20 der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga vorrücken. Die Freiburger sind aktuell punktgleich mit Eintracht Braunschweig und belegen nur wegen der schlechteren Tordifferenz den 21. Rang. «Ich gehe schon davon aus, dass wir das schaffen diese Saison», sagte Freiburgs Trainer Christian Streich mit einem Schmunzeln. Immerhin bleiben dem Sport-Club, der 1993 erstmals in die Bundesliga aufgestiegen war, 34 Spieltage Zeit.

Deutlich schwieriger dürfte es für die Freiburger werden, in der neuen Saison auch noch auf den 19. Platz zu klettern. Diesen belegt in der ewigen Tabelle ausgerechnet der badische Rivale Karlsruher SC mit 50 Punkten Vorsprung. «Das wäre der Wahnsinn», sagte Streich: «Und zwar nicht wegen des Einholens, sondern wegen der 50 Punkte. Dieses Einholen wäre mir relativ egal.»