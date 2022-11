Fünfter Heimsieg in Folge für Hegnacher Regionalliga-Fußballerinnen

Die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Hegnach haben den neunten Spieltag mit einem deutlichen Heimsieg gefeiert. Die Hegnacherinnen gewannen gegen die Gäste, Kickers Offenbach, mit 3:0. Alle Tore fielen in den zweiten 45 Minuten.

Vor zahlreichen Zuschauern zeigten die Fußballerinnen des SVH eines der besten Saisonspiele und setzten sich durch den fünften Heimsieg in Folge in der Regionalligatabelle oben fest. Nach Anstoß der ambitionierten Gäste gab’s dann auch schon nach zwei Minuten einen Eckstoß für die Kickers. In der sechsten Minute strich ein Volleyschuss von Offenbachs Torjägerin Jill Fournier knapp vorbei.

Nach gutem Offenbacher Start spielte der SVH mehr und mehr auf

Danach aber bestimmte weitgehend der an diesem Spieltag in Ballnähe sehr präsente SVH das Spielgeschehen. Mit einem Kopfball verfehlte Joy Castor das Tor nur knapp und eine Ecke von Silvana Arcangioli rauschte ebenfalls knapp vorbei. In der 18. Minute spielte die Hegnacher Torspielerin Anke Langwisch gut mit und klärte vor der heranstürmenden Jill Fournier außerhalb des Strafraums. Vom Mittelkreis hielt Isabel Schlipf drauf und es fehlte nicht viel, um sich den verdienten Führungstreffer zu holen. In der 30. Minute strich eine Flanke von Joy Castor an die Latte.

Anke Langwisch verhindert Rückstand

Hegnach hatte sich dauerhaft in der Kickers-Hälfte festgesetzt und nach einer guten Kombination parierte Offenbachs Torspielerin Da-Hye Lee gegen Isabel Janischowsky ebenso wie gegen Maike Bendfeld und Joy Castor. Mit einer sehenswerten Parade verhinderte Anke Langwisch bei einem platzierten Schuss von Fournier einen Hegnacher Rückstand (38.).

Drei Treffer nach Wiederanpfiff

Kurz nach der Pause drehten die Gastgeberinnen auf: Hegnacher Blitzstart und langersehnte Führung. In der 50. Minute spielte Silvana Arcangioli einen Freistoß in die Box und Sara Reichel verlängerte mit den Haarspitzen zum 1:0 ins Offenbacher Netz. Nur fünf Minuten später trat Sara Reichel nach Foul an ihr selbst zum Freistoß an. Aus rund 18 Metern in zentraler Position zirkelte sie den Ball unhaltbar ins obere Eck zum umjubelten 2:0 (55.). Als dann in der 59. Spielminute Linda Koch eine Ecke von Silvana Arcangioli zum 3:0 einköpfte, waren die Gäste vollends überrumpelt und hatten nur noch wenig entgegenzusetzen.

Der SVH blieb am Drücker und wollte mehr. Die Hegnacherinnen hatten noch die ein oder andere Chance für ein viertes Tor. Dieses gelang aber nicht mehr.

Am Ende stand ein souveräner Sieg dank einer starken kompakten Mannschaftsleistung. Dadurch kletterte der SVH wieder auf Platz zwei und scheint rechtzeitig vor den schweren bevorstehenden Aufgaben wieder in Bestform zu kommen.

SV Hegnach: Langwisch, Janischowsky (83. Claar), Schlipf (89. Heidt), Schwahn (83. Traorè), Gajewski, Koch, Bendfeld, Castor, Arcangioli, Reichel (89. Feuerstein), Rilling (73. Rudolph).