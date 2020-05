Fans entscheiden per Twitter über Zukunft von schottischem Torhüter

Auch so können Vertragsverhandlungen aussehen: Die Fans des schottischen Erstligisten FC Livingston dürfen per Twitter über eine mögliche Vertragsverlängerung ihres Torwarts Gary Maley entscheiden. «Es ist möglicherweise eine Premiere im Fußball, aber wir geben euch die Chance, die Zukunft des Torhüters zu bestimmen», twitterte der Verein am Montagabend. Bis zum Dienstagabend waren bereits knapp 170 000 Stimmen abgegeben worden. Etwa 70 Prozent der Teilnehmer stimmten für eine Vertragsverlängerung. Die Abstimmung soll noch bis Donnerstag laufen. Seit 2016 spielt Maley bei dem schottischen Erstligisten, ist jedoch nur die Nummer drei im Tor.

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!