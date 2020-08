Favorit Djokovic kämpft sich ins Masters-Finale gegen Raonic

New York (dpa) - Tennisprofi Novak Djokovic steht beim von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Turnier nach einem harten Stück Arbeit im Finale.

Drei Tage vor dem Start der US Open setzte sich der 33 Jahre alte Serbe im Semifinale mit Mühe 4:6, 6:4, 7:6 (7:0) gegen den Spanier Roberto Bautista-Agut durch. Erst nach knapp drei Stunden verwandelte der Weltranglisten-Erste im Tiebreak seinen ersten Matchball. Im Endspiel trifft der Top-Favorit der US Open am Samstag auf den aufschlagstarken Milos Raonic. Der Kanadier, die Nummer 30 in der ATP-Weltrangliste, gewann gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas 7:6 (7:5), 6:3.

Djokovic ist damit in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Für den Weltranglisten-Ersten war es bereits der 22. Sieg in Serie. Er gilt nicht erst seit den Absagen von Rafael Nadal und Roger Federer als Top-Favorit bei den US Open. Der Serbe strebt seinen 18. Grand-Slam-Triumph an.

