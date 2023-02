Favoriten und TV: Das Wichtigste zur Ski-Nordisch-WM

Planica (dpa) - Für viele nordischen Skisportler ist es der Saisonhöhepunkt: Am Dienstag werden in Slowenien die Weltmeisterschaften im Skispringen, Langlauf und in der Nordischen Kombination eröffnet. Wie stehen die Medaillenchancen der deutschen Athletinnen und Athleten? Wer sind die großen Stars und wo kann man die WM verfolgen? Das Wichtigste vor dem WM-Start:

Wie stehen die deutschen Chancen?

Die Skispringer konnten in diesem Winter bislang nur selten an die starken Leistungen und Ergebnisse der vergangenen Jahre anknüpfen. Bei der Vierschanzentournee waren Karl Geiger, Markus Eisenbichler und ihre Kollegen so weit von der Spitze weg wie lange nicht.

Mut machten zuletzt Siege von Andreas Wellinger beim Weltcup in den USA und in Rumänien. Die Generalprobe in Rasnov bestritten die deutschen Springer allerdings fast ohne internationale Top-Konkurrenz. Bei den Frauen hat Katharina Althaus zu alter Stärke zurückgefunden und zählt zu den Goldkandidatinnen.

Bei den Nordischen Kombinierern ruhen die größten Hoffnungen auf den Oberstdorfern Julian Schmid und Olympiasieger Vinzenz Geiger. Schmid ist mit drei Siegen und vier weiteren Podestplätzen bislang der Saison-Gewinner im deutschen Team. Geiger ist dank seiner enormen Laufstärke immer für einen Podestplatz gut, wenn er sich im Springen keinen zu großen Rückstand einhandelt.

Im Langlauf sind die Medaillenchancen so gut wie lange nicht. Die Langläuferinnen um die Teamsprint-Olympiasiegerinnen Katharina Hennig und Victoria Carl haben sich in den vergangenen Jahren sukzessive gesteigert und das deutsche Team wieder konkurrenzfähig gemacht.

Wer sind die größten internationalen Favoriten der WM?

Bei den Skispringern hat der Norweger Halvor Egner Granerud die größten Sieg-Aussichten. Der Vierschanzentournee-Sieger ist in dieser Saison der bislang der konstanteste Athlet. Bei den Kombinierern präsentierte sich der Österreicher Johannes Lamparter zuletzt in bestechender Form.

In keiner Disziplin ist die Rolle der Topfavoritin allerdings so klar verteilt wie bei den Kombiniererinnen: Die Norwegerin Gyda Westvold Hansen siegte in neun von neun Weltcuprennen. Auch im Langlauf kommen die Spitzenreiter im Weltcup aus Norwegen. Johannes Hoesflot Klaebo und Tiril Udnes Weng heißen die größten Favoriten.

Welche Besonderheiten gibt es bei dieser WM?

Nach der WM-Premiere bei den Titelkämpfen in Oberstdorf 2021 haben die Nordischen Kombiniererinnen diesmal zwei Medaillenchancen. Nach dem Einzel steht erstmals bei einer WM noch ein Mixed-Team-Wettbewerb auf dem Programm. Dabei starten je zwei Frauen und zwei Männer in einem Team. Nicht mehr dabei ist der Teamsprint der Männer.

24 Medaillenentscheidungen gibt es insgesamt in Planica - zwölf im Langlauf, sieben im Skispringen und fünf in der Nordischen Kombination. Keine Chancen auf Edelmetall haben Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus, die wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wie im Weltcup ausgeschlossen sind.

Wo kann ich die WM im Fernsehen verfolgen?

ARD und ZDF teilen sich die Berichterstattung über die WM auf. Die ersten Medaillenentscheidungen am Donnerstag überträgt das ZDF. Alle Entscheidungen sind zudem bei Eurosport zu sehen.