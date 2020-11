FC Augsburg mit drei Ex-Freiburgern gegen Freiburg

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg startet gegen den SC Freiburg mit drei ehemaligen Freiburgern in der Startformation. Torhüter Rafal Gikiewicz (2016 bis 2018), Mittelfeldakteur Daniel Caligiuri (2005 bis 2013) und Stürmer Florian Niederlechner (2016 bis 2019) laufen am Samstag in der Fußball-Bundesliga für die Schwaben auf. Nach seiner Pause gegen Mönchengladbach, als er eingewechselt wurde, kehrt André Hahn in die Anfangself zurück. Er bestreitet damit genauso wie Rani Khedira sein 100. Bundesliga-Spiel für den FCA. Hahn ersetzt Alfred Finnbogason, der nach seiner Sprunggelenksverletzung gegen Gladbach nicht dabei sein kann.

Beim SC Freiburg, der auf Roland Sallai wegen muskulärer Probleme in der Wade verzichten musste, stehen Ermedin Demirovic und Keven Schlotterbeck erstmals in der Startelf.