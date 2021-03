FC St. Pauli holt Punkt bei Aufstiegsanwärter Karlsruhe

Karlsruhe (dpa/lno) - Der FC St. Pauli hat seinen Siegeslauf in der 2. Fußball-Bundesliga unterbrochen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz trennte sich am Samstag vom Tabellenfünften Karlsruher SC torlos. Nach fünf Siegen in Serie konnten sich die Norddeutschen zumindest über den Gewinn eines Punktes freuen. Die Karlsruher haben in den vergangenen drei Spielen nur einmal gewonnen und büßten im Kampf um die Aufstiegsplätze Boden ein.

Die Hamburger haben als bestes Team der Rückrunde aber so viel Selbstvertrauen gewonnen, dass sie sich auch in fremden Stadien nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. «Es gibt keine breitere Brust in dieser Liga», zollte KSC-Trainer Christian Eichner dem Rivalen aus dem Norden Anerkennung. «Die Jungs brennen», hatte Schultz vor der Partie gesagt und zugleich seine Profis gewarnt: «Für den Derbysieg kriegen wir jetzt nichts mehr.» Seine Mannschaft hatte fünf Tage zuvor den favorisierten HSV mit 1:0 bezwungen.

Die erste Aktion gehörte dann auch den Gästen. Daniel-Kofi Kyereh schoss aus sechs Metern aufs Tor der Karlsruher, und Schlussmann Marius Gersbeck parierte stark (7. Minute). Danach übernahmen die Gastgeber die Kontrolle, ohne jedoch torgefährliche Aktionen herauszuspielen. Die Partie plätscherte dahin. Dramatik und Klasse fehlten. Zu oft zerhackten Fehlabspiele und Fouls den Spielfluss auf beiden Seiten. Den Hamburgern fehlte diesmal die Gier, die sie gegen den HSV ausgezeichnet hatte.

Beide Mannschaften schienen sich auf eine Arbeitsteilung geeinigt zu haben: Die Badener hatten mehr Spielanteile, die Hamburger die torgefährlicheren Szenen. Mittelfeldspieler Rico Benatelli vergab die aussichtsreichste Gelegenheit: Auch er brachte den Ball am glänzend parierenden Gersbeck nicht vorbei (57.). Auf der Gegenseite hatte nur drei Minuten später KSC-Angreifer Benjamin Goller die größte Chance der Gastgeber auf dem Fuß, doch St. Paulis Schlussmann Dejan Stojanovic reagierte sehenswert.

Wenn auch die Siegesserie gerissen ist, so kann sich der FC St. Pauli trösten, die Erfolgskette verlängert zu haben. Zumal der schwer bespielbare Platz so manchen Angriffszug zunichte machte.

