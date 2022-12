FC Welzheim 06 auf Erfolgskurs in der Kreisliga A2

„Als Trainer bin ich sehr zufrieden“, sagt Luka Benic. Es ist sein zweites Jahr beim FC Welzheim 06 und seine erste Station als Spielertrainer. „Die Mannschaft setzt auf dem Platz das um, was wir trainieren.“ Selbstverständlich seien ein paar Spiele nicht so gelaufen, wie er sich das erhofft hatte. Das liege auch daran, dass die Mannschaft noch sehr jung sei. „Es fehlt noch etwas an Erfahrung, aber es geht in die richtige Richtung“, so Benic. Das Ziel sei gewesen, vorne mitzuspielen. „Aber wenn der Aufstieg kommt, dann würden wir den auch mitnehmen.“

Nun steht am Sonntag, dem letzten Spieltag vor der Winterpause, das Topspiel in der Kreisliga A2 an: Die Welzheimer empfangen Tabellenführer TSC Murrhardt. „Es geht um sechs Punkte“, sagt der Welzheimer Spielertrainer. Vier Zähler voraus ist der TSC, bei einem Sieg ziehen die Murrhardter davon, bei einer Niederlage ist Welzheim wieder dran. „Der TSC ist technisch eine ganz starke Mannschaft. Technisch ist für uns da nichts zu holen, wir müssen das anders lösen.“

Mit Schnelligkeit, die Zweikämpfe für sich entscheiden, das Mittelfeld dichtmachen und den Gegner möglichst erst gar nicht in die eigene Hälfte kommen lassen. Im WM-Vergleich sei dieses Duell wie Kroatien gegen Brasilien. „Brasilien spielt wohl den schönsten Fußball bei der WM.“ Kroatien - wie der FC Welzheim - eine junge, kämpferische Mannschaft. „Wir müssen aggressiv rangehen und auf Konter lauern.“ Auch wenn der TSC mit dem besseren Torverhältnis und den erfahrenen Spielern wohl als Favorit ins Spiel ginge, bedeutet das nicht, dass der FC Welzheim nur mit halber Kraft ins Spiel geht.

"In der Gruppe steckt Erfolg"

„Wir werden alles geben. Wenn wir verlieren, ist im Großen und Ganzen noch nichts verloren.“ Die Spieler seien motiviert und ehrgeizig. „In der Truppe steckt Erfolg.“ Die Qualität sei da, einige seiner Spieler hätten auch das Potenzial, höher zu spielen.

Das junge Team in Kombination mit älteren Führungsspielern funktioniere sehr gut. Besonders lobt der Trainer die sichere Verteidigung samt Torwart. Auf manchen Positionen passierten noch zu viele Fehler, da mache sich die fehlende Erfahrung bemerkbar. „Die Spieler müssen noch lernen und Fehler machen gehört dazu. Sie müssen im Laufe der Zeit cleverer werden.“

Patzer gegen Erbstetten schnell vergessen

Was Benic ärgert, war das Spiel bei der SKG Erbstetten. Ein unglücklicher Elfmeter in der ersten Halbzeit, ein blödes Eigentor und ein fieser Konter mit Gegentor. Wenn’s nicht läuft, dann richtig. In der zweiten Halbzeit warf der FC Welzheim dann alles nach vorne „Das macht das Spiel zwar nicht schöner, aber wenn du 1:3 hinten liegst, ist es die einzige Chance.“ Am Ende stand’s 4:2 für Erbstetten, aufzuholen gelang den Welzheimern nicht mehr. Ein Spiel zum schnellen Vergessen. Was die Elf dann auch in Oberrot zeigte: 4:1.

So deutlich wird es am Sonntag wohl nicht noch einmal werden. Dafür können die Trainer nahezu aus den Vollen schöpfen: Pascal Krieg kehrt zurück, ein Einsatz von Marc Folter, der in Oberrot einen Schlag aufs Fußgelenk abbekam, und der Einsatz von Benic selbst, der nach einer Erkältung noch nicht ganz fit ist, stehen noch in den Sternen.

Auch wenn er selbst nicht mehr allzu viel zum Trainieren kommt, wie früher, ist Benic absolut zufrieden mit seiner Entscheidung, nach Welzheim zu gehen. Der 30-Jährige spielte selbst beim FCW, dann beim SV Unterweissach. „Ich wollte Trainer werden und habe nach einer Stelle gesucht“, so Benic.

Anfangs war es eine Herausforderung: Wie gibt man Dinge weiter, die man kann und kennt? Benic übernahm die Mannschaft 2021. Da stand der FC Welzheim auf einem direkten Abstiegsplatz und der Abbruch aufgrund der Corona-Pandemie rettete den Ligaverbleib.

Vergangene Saison beendeten die Welzheimer auf Platz fünf, nun gehören sie zu den Favoriten der Liga. „Das ist viel wert und mir als Trainer tut das einfach gut.“