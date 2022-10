Final-Erfolg gegen Cilic: Djokovic gewinnt in Tel Aviv

Tel Aviv (dpa) - Der frühere Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat seinen dritten Tennis-Titel in diesem Jahr gewonnen.

Der 35 Jahre alte Serbe setzte sich im Finale des ATP-Turniers in Tel Aviv mit 6:3, 6:4 gegen den Kroaten Marin Cilic durch. Es war Djokovics insgesamt 89. Titel auf der Tour und der dritte in diesem Jahr. Der an Position eins gesetzte Weltranglisten-Siebte hatte im gesamten Hartplatz-Turnier keinen Satz verloren und auch gegen den ehemaligen US-Open-Sieger Cilic wenig Probleme.

Djokovic hatte seit seinem Sieg beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im Finale gegen Nick Kyrgios im Juli kein Turnier mehr auf der ATP-Tour gespielt. Zuletzt war er in der Vorwoche beim Laver Cup im Einsatz. Wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus hatte er zuletzt auch die US Open in New York verpasst.