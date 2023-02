Finalkampf: Bundesliga-Ringer des ASV Schorndorf wollen Weichen auf Sieg stellen

Wohliges Kribbeln war in den letzten Tagen überall rund um den ASV Schorndorf zu spüren. Unzählige Fans und Sponsoren posteten in ihren Social-Media-Kanälen Selfies mit den Ringern, Actionbilder, Ticketlinks und Ankündigungsmotive für den ersten Finalkampf am Samstag um 19.30 Uhr in Mainz. Ganz Schorndorf steht in den Startlöchern, um Teil von etwas Großem zu werden. Etwas, worauf sie beim ASV 48 Jahre gewartet haben.

Zum ersten Mal seit dem Titelgewinn anno 1975 stehen die Bundesligaringer des ASV Schorndorf wieder im Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Wie damals heißt der Gegner ASV Mainz.

120 Minuten, 20 Einzelkämpfe: Der Titel ist in Reichweite

Doch noch stehen 120 Minuten zwischen dem ASV Schorndorf und einem erneuten Coup. Im Hin- und Rückkampf müssen insgesamt 20 Einzelkämpfe bestritten werden, von denen jeder über zweimal drei Minuten geht. Erst dann steht fest, wer sich deutscher Mannschaftsmeister nennen darf.

„Wir wollen, wie schon im Viertelfinale gegen Köllerbach und im Halbfinale gegen Burghausen, schon im ersten Kampf die Weichen stellen, um uns dann am Samstag in einer Woche den zweiten Stern an die Brust heften zu können“, gibt sich Sedat Sevsay, Coach und ASV-Vorstand in Personalunion, optimistisch.

Mainz verhinderte letztes Mal das Finale für den ASV

Schorndorf gegen Mainz, dieses Duell gab es bereits in der letzten Saison, als sich beide Teams im Halbfinale gegenüberstanden. Auch damals musste der ASV zuerst auswärts ran. In der Sporthalle am großen Sand in Mainz-Mombach setzte es eine 11:14-Niederlage, ehe man beim Rückkampf zu Hause den schon fast sicher geglaubten Finaleinzug noch aus der Hand geben musste. 13:0 und 14:4 hatte der ASV bereits geführt, ehe die Rheinhessen den Schorndorfern in den letzten drei Kämpfen noch die Tür zum Finale vor der Nase zuschlugen. Am Ende hieß es damals 14:12 - ein Mannschaftspunkt zu wenig für den Finaleinzug.

Mainz unterlag Burghausen

Im Finale war dann aber auch für den ASV Mainz Schluss. Man scheiterte am SV Wacker Burghausen, jenem Team, das der ASV Schorndorf am letzten Wochenende aus den Play-offs warf. In der Hauptrunde der aktuellen Saison war das Team von Trainer David Bichinashvili dagegen äußerst erfolgreich. Mit nur einer Niederlage (13:15 zu Hause gegen Heilbronn) und einem Unentschieden (14:14 zu Hause gegen Adelhausen) belegte man mit einem Punkt Vorsprung vor dem KSV Köllerbach Platz eins der Bundesliga West.

Die Chancen im Duell ASV Mainz gegen ASV Schorndorf beziffert Sedat Sevsay als 50:50. „Anders als Köllerbach und Burghausen sind die Mainzer sehr schwer auszurechnen, denn sie haben, ähnlich wie wir, einen recht breiten Kader“, weiß Sevsay. Das Zünglein an der Waage könnte am Wochenende auch das internationale Rankingturnier Zagreb Open sein, denn dort sind laut Sevsay „von beiden Seiten Sportler für ihr Land im Einsatz“.

Einen der Schlüsselkämpfe sieht der ASV-Chef im Schwergewicht, wo Kapitän Jello Krahmer voraussichtlich auf den Finnen Konsta Mäenpää treffen wird. Beide sind in der Bundesliga in dieser Saison noch ungeschlagen. Extra-Motivation für Krahmer: Bei der Weltmeisterschaft 2022 unterlag er in der Qualifikationsrunde mit 5:7 gegen genau diesen Mäenpää, gegen den er jetzt im Finale gerne seine Rechnung begleichen möchte.

Rückkampf am 11. Februar

Der ASV Schorndorf wird auch in Mainz wieder auf eine Unterstützung durch zahlreiche mitgereiste Fans zählen können, um eine möglichst gute Ausgangsposition für den Rückkampf am 11. Februar in der Stuttgarter Scharrena zu erreichen.