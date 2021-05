Flick nimmt DFB-Auswahl bei EM unter die Lupe

Berlin (dpa) - Der künftige Fußball-Bundestrainer Hansi Flick wird schon vor seiner Amtsübernahme die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft aufmerksam unter die Lupe nehmen.

«Ich schaue mir auf alle Fälle das erste und zweite Gruppenspiel in München an, womöglich auch noch mehr Spiele», sagte der 56-Jährige der «Bild»-Zeitung. Flick hatte einen Dreijahresvertrag bis 2024 unterschrieben und tritt nach der EM die Nachfolge von Joachim Löw an.

Bei der EM vom 11. Juni bis 11. Juli spielt die deutsche Mannschaft in der Vorrundengruppe F in München. Auftakt ist am 15. Juni (21.00 Uhr) gegen Weltmeister Frankreich. Zweiter Gegner ist vier Tage später Titelverteidiger Portugal. Zum Abschluss trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 23. Juni auf Ungarn. «Mein Wunsch wäre, dass ich am Ende nach London reisen kann - zu einem Finale mit deutscher Beteiligung», sagte Flick.

© dpa-infocom, dpa:210526-99-742890/2