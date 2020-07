Flicks Triple-Formel für das «Besondere» - Sorgen um Pavard

München (dpa) - Ein «einigermaßen gut» erholter Hansi Flick hat seine Doublesieger zum Start der heißen Vorbereitungsphase mit der persönlichen Tripleformel auf die Champions League eingestimmt.

Nach dem ersten Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Münchner Regen nannte der 55-Jährige immer wieder Qualität, Intensität und Konzentration als die drei Attribute, die er von seinen siegeshungrigen Stars in den im Idealfall folgenden 28 Tagen bis zum Königsklassen-Endspiel in Lissabon sehen will.

«Wir haben die Pflichtaufgaben mit Meisterschaft und Pokal einfach hervorragend gemeistert. Jetzt gilt es, das Besondere noch zu schaffen», sagte der Trainer des FC Bayern, auch wenn er sich Sorgen um den verletzten Weltmeister Benjamin Pavard machte.

Bis sich die Münchner mit dem Finalturnier vom 12. August an in Portugals Hauptstadt und zuvor einem Trainingslager an der Algarve konkret befassen können, steht die Achtelfinalpflicht gegen den FC Chelsea an. Nach dem 3:0 im Hinspiel vor der Corona-Pause sollten die Londoner aber nicht wie im verlorenen «Finale dahoam» 2012 nochmal zum Bayern-Albtraum werden.

«Wir müssen erstmal durch die Türe gehen. Wir wollen gewinnen, gute Voraussetzungen schaffen und Vertrauen tanken mit einem guten Spiel», forderte Flick. Ob Pavard, der sich am Knöchel verletzte, am Freitag im Test gegen Olympique Marseille und am 8. August zu Hause gegen Chelsea dabei sein kann, ist offen. «Er ist nicht umgeknickt und ich hoffe, dass nicht allzu viel kaputt ist», sagte Flick, der sich zuletzt viele internationale Spiele der Konkurrenz anschaute.

Mit einer langen Ansprache hatte Flick seine Stars auf einen einmaligen August eingeschworen. 31 Spieler begrüßte er bei Schmuddelwetter an der Säbener Straße, darunter auch die neuen Spieler um Edel-Einkauf Leroy Sané, der erstmals nach seinem Wechsel von Manchester City alle neuen Kollegen auf dem Platz traf. «Leroy hat sich wie alle Neuen gut eingefügt», berichtete Flick. Doch statt über die neue Saison zu sprechen, wenn Sané & Co. nicht mehr nur mittrainieren dürfen, redete Flick viel lieber über das aktuelle Titelprojekt des deutschen Serien-Champion.

Ein Ausfall von Pavard, der hinter Kapitän Manuel Neuer und Mittelfeldchef Joshua Kimmich die drittmeisten Einsatzminuten aufzuweisen hat, würde dabei schwer wiegen. Der Rechtsverteidiger brach ein Trainingsspiel ab und wurde mit einem Golf-Kart vom Platz gefahren. Zu sehen war das im Live-Stream, am Club-Gelände war die Einheit hinter einer Sichtschutzplane nicht zu beobachten.

Nach Tagen des Einzel- und Kleingruppentrainings wird nun in Mannschaftsstärke für die Londoner, die im Gegensatz zum Flick-Ensemble im Spielrhythmus sind, trainiert. Danach könnte den Münchnern ein Viertelfinale gegen den FC Barcelona und Lionel Messi bevorstehen, im Halbfinale sind Real Madrid, Manchester City oder Juventus Turin mögliche Gegner. Ein Weg bis ins Finale in Lissabon «ist nicht ganz so einfach», betonte der Chefcoach, der von Dienstag an auf die Dienste seines neuen Assistenten Miroslav Klose im Training vertrauen kann.

Der WM-Rekordtorschütze Klose und Flick wissen von so manch gemeinsamer Turnier-Vorbereitung, worauf es bei der 0-auf-100-Einstimmung besonders ankommt. Mit seiner aktuellen Mannschaft sei das Arbeiten «ein Genuss», lobte Flick. Die «Fokussiertheit auf Gewinnen» sei ein imponierender Wesenszug seines Teams. Beim Turnier mit Neuner-Mannschaften ging es am Sonntag auch ehrgeizig zur Sache. Von den Leistungsträgern waren alle dabei, auch der abwanderungswillige Thiago und Verteidiger David Alaba, dessen Verbleib über die Königsklassen-Saison hinaus nicht gesichert ist.

© dpa-infocom, dpa:200726-99-927437/5