Freiburg-Coach Streich vor besonderem Bundesliga-Jubiläum

Freiburg (dpa/lsw) - Christian Streich steht vor einem besonderen Jubiläum an den Seitenlinien der Fußball-Bundesliga. Das Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist für Trainer des SC Freiburg die 300. Partie im deutschen Oberhaus. «Das hätte man nicht für realistisch gehalten an einem Ort und mit einem Verein - einem guten, tollen Verein», sagte Streich, der im Winter zudem sein Zehnjähriges als Proficoach der Breisgauer feiern wird.

Erst fünf Trainer haben mehr Bundesliga-Spiele mit einem Club geschafft, darunter der ehemalige SC-Coach Volker Finke (340). Offiziell ist die Partie in Bochum allerdings schon die 302. für Streich, aber er konnte Anfang der Saison 2018/19 bei zwei Spielen wegen Rückenproblemen nicht auf der Bank sitzen. «Wenn wir gewinnen, könnte es ein cooler Tag werden», sagte er vor der Reise zum VfL. «Das ist ein tolles Stadion, auf das ich mich freue, und Bochum gegen Freiburg als Bundesligaspiel finde ich gut.»

Bei seinem Jubiläum ist die Personalsituation im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Topjoker Nils Petersen ist nach Knieproblemen zwar wieder im Training, ein Einsatz käme an diesem Wochenende aber noch zu früh.

