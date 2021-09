Freiburg gewinnt Test gegen Zürich nach 0:2 noch mit 3:2

Freiburg (dpa/lsw) - Ohne seine Nationalspieler und die verletzten Nicolas Höfler und Yannik Keitel hat der SC Freiburg ein Testspiel gegen den Schweizer Fußball-Erstligisten FC Zürich mit 3:2 (0:2) gewonnen. Am Ende einer chancenarmen ersten Hälfte brachten Rodrigo Pollero (39.) und Ousmane Doumbia (44.) nach einem Fehler von Freiburgs Ersatztorhüter Benjamin Uphoff die Gäste am Donnerstag zunächst in Führung. Nach der Pause drehten Verteidiger Manuel Gulde (51.) nach einer Ecke und Stürmer Nils Petersen mit einem Doppelpack (54./68.) das Spiel dann zu Gunsten des Bundesligisten. Die Partie im Dreisamstadion fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

