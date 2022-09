Freiburg mit gleicher Elf wie gegen Gladbach

Piräus (dpa) - Der SC Freiburg setzt im Europa-League-Auswärtsspiel bei Olympiakos Piräus am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) auf exakt die gleiche Startelf wie zuletzt in der Fußball-Bundesliga. Im Sturm beginnt wie beim 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonntag der österreichische Nationalspieler Michael Gregoritsch. Top-Joker Nils Petersen, der zum Start der Europapokal-Gruppenphase gegen Karabach Agdam (2:1) vor einer Woche in der Anfangsformation gestanden hatte, sitzt zunächst auf der Bank.

Griechenlands Rekordmeister Olympiakos, der zum Auftakt der Gruppe G mit 1:2 beim FC Nantes verloren hat, tritt wie erwartet noch ohne Neuzugang Marcelo an. Der Brasilianer, der Anfang des Monats von Real Madrid gekommen war, steht gar nicht im Kader der Gastgeber.