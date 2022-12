Freiburg probt gegen Basel und HSV für Bundesliga-Neustart

Freiburg/Sotogrande (dpa/lsw) - Der SC Freiburg bestreitet im Trainingslager in Spanien Testspiele gegen den FC Basel und den Hamburger SV.

Der Schweizer Erstligist Basel ist am 7. Januar (15.00 Uhr) in Sotogrande Gegner für eine Partie über 4 mal 30 Minuten, wie der badische Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte.

Auf Zweitligist HSV trifft die Mannschaft von Trainer Christian Streich am 13. Januar (15.00 Uhr) über 4 mal 35 Minuten. Vom 4. bis 14. sind die Freiburger im Trainingslager.

Das erste Bundesligaspiel nach der Winterpause steht am 21. Januar beim VfL Wolfsburg an.