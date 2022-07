Freiburg siegt gegen Rayo Vallecano: Siquet überzeugt

Freiburg (dpa) - Der erste Teil der sportlichen Saisoneröffnung des SC Freiburg ist geglückt: Der Fußball-Bundesligist besiegte den spanischen Erstliga-Club Rayo Vallecano in einem Testspiel am Samstagnachmittag mit 3:0 (2:0). Vor 12 800 Zuschauern im Freiburger Europa-Park Stadion erzielte Hugo Siquet (17.) den ersten Treffer für die Gastgeber, die beiden folgenden bereitete der Belgier dann vor. Vor dem 2:0 durch Nils Petersen (43.) verlängerte der Abwehrspieler eine Flanke per Kopf, in der zweiten Hälfte verwertete der eingewechselte Kimberly Ezekwem (55.) einen Pass von Siquet zum 3:0.

In der zweiten Partie der Saisoneröffnung trifft der Sport-Club um 17.30 Uhr auf den französischen Erstligisten Stade Rennes mit dem früheren Freiburger Mittelfeldspieler Baptiste Santamaria.