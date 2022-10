Freiburg zu Gast auf Schalke

Freiburg (dpa/lsw) - Beflügelt vom vorzeitigen Gruppensieg und dem erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der Europa League will der SC Freiburg seinen Erfolgslauf auch in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Die Badener sind beim Tabellenletzten FC Schalke 04 am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) klar favorisiert. Mit einem Sieg würden sie sich weiter in der Spitzengruppe etablieren.

Dass die Königsblauen einen neuen Trainer haben, mache die Sache allerdings nicht unbedingt einfacher, sagte Christian Streich. Ein Trainerwechsel bringe oft frische Energie, so der Freiburger Coach. Die Schalker werden seit dieser Woche vom früheren Bochumer Trainer Thomas Reis trainiert. Er bedaure, dass Ex-Trainer Frank Kramer und der zurückgetretene Sportdirektor Rouven Schröder nicht mehr bei S04 sind, sagte Streich.