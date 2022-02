Freiburgs Höler hofft auf Vertragsverlängerung von Petersen

Freiburg (dpa/lsw) - Lucas Höler setzt sich beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg für einen Verbleib von Nils Petersen ein, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. «Ich würde mich einfach sehr freuen, wenn er bleibt, weil wir uns auch privat sehr gut verstehen - und unsere Frauen auch», sagte Höler dem «Kicker» (Montag) über seinen Stammplatz-Konkurrenten. «Ich will ihm aber auch nicht reinreden, er ist 33 und muss für sich ganz genau abwägen, was er macht.»

Beim 3:0-Sieg am Samstag gegen Hertha BSC erhielt Petersen den Vorzug, blieb aber ohne Scorerpunkt. Der eingewechselte Höler erzielte dagegen in der Schlussphase das Tor zum Endstand. Der 27 Jahre alte Angreifer würde selbst gerne in Freiburg bleiben. «Ich habe einen gültigen Vertrag, fühle mich sehr wohl und wüsste nicht, was dazwischenkommen könnte», sagte Höler, der an diesem Mittwoch mit dem SC in das Halbfinale des DFB-Pokals einziehen könnte.

Die Breisgauer treffen auswärts auf den VfL Bochum (20.45 Uhr/Sky, ARD) und haben große Ziele. «Wir haben die einmalige Gelegenheit, etwas Außergewöhnliches zu schaffen», sagte der Stürmer. Zumal der Pokalsieg für Höler auch ein riesiger Anreiz sei, um sich für den Europapokal zu qualifizieren.