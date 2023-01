Freudiges Kribbeln bei Ringern des ASV Schorndorf vor den Play-offs

Drei Wochen lang haben sich die Ringer des ASV Schorndorf von den Strapazen der Bundesliga-Hauptrunde erholen und ihre Gedanken von den Dezember-Wirrungen mit Urteilen am „Grünen Tisch“ befreien können. Was war, ist nicht mehr wichtig, denn jetzt wird mit dem Start der Play-offs alles auf null gestellt.

Am Samstag (19.30 Uhr) startet der ASV mit einem Heimkampf gegen den KSV Köllerbach ins Viertelfinale. Gegen den Zweiten der Bundesliga West gilt es für die heimstarken Schorndorfer, einen möglichst großen Punktevorsprung für den Rückkampf am nächsten Wochenende herauszuringen. „Mit Köllerbach müssen wir eine richtig harte Nuss knacken, um wie letztes Jahr ins Halbfinale vordringen zu können“, weiß ASV-Coach Sedat Sevsay. „Das ist ein absolutes Spitzenteam, das mit routinierten deutschen Topringern sowie mit bärenstarken ausländischen Athleten gespickt ist.“

KSV Köllerbach: Sechsfacher Deutscher Meister

Inzwischen ist es über 20 Jahre her, dass die beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder zum letzten Mal direkt aufeinandertrafen. Damals, in der Hauptrunde 2002, war der ASV gegen den sechsfachen Deutschen Meister zweimal deutlich unterlegen.

Aushängeschilder der Saarländer sind die beiden Griechisch-römisch-Spezialisten Etienne Kinsinger und Peter Öhler. Der kleine, wendige Kinsinger, der die deutschen Farben 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio vertrat, kann in den Gewichtsklassen bis 61 und 71 Kilogramm antreten, was ihn zum potenziellen Gegner für Georgios Scarpello, Razvan Arnaut oder Ruslan Kudrynets macht. Einfacher auszurechnen ist der Gegner, gegen den Peter Öhler antreten wird: Der WM-Fünfte von 2021 wird im Schwergewicht auf Jello Krahmer treffen. Das Schorndorfer Eigengewächs ist besonders heiß auf seinen Einsatz, hat er doch seit dem Stilartwechsel Ende Oktober keinen Kampf mehr für den ASV bestritten.

Viele Fans werden erwartet

Mit elf Siegen in 14 Kämpfen belegte der KSV Köllerbach zum Ende der Hauptrunde der Bundesliga West Platz zwei hinter dem ASV Mainz 88. In beiden direkten Duellen (9:16, 14:17) zog der KSV den Kürzeren. Dazu kam eine überraschend deutliche Auswärtsniederlage gegen die Red Devils Heilbronn (8:21). Sevsay erwartet ein extrem spannendes Duell auf Augenhöhe, sieht aufgrund des etwas breiteren Kaders aber beim Aufstellungspoker leichte Vorteile aufseiten seines ASV.

Aufgrund des zu erwartenden Zuschaueransturms bitten die Verantwortlichen des ASV darum, frühzeitig zur Sporthalle Grauhalde zu kommen und möglichst öffentliche Verkehrsmittel zur Anreise zu nutzen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Bereits um 18.45 Uhr findet in der Halle das öffentliche Wiegen der beiden Teams statt.