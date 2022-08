Friedrichshafens Cheftrainer als Nationalcoach entlassen

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Cheftrainer Mark Lebedew vom Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen ist als slowenischer Nationalcoach entlassen worden. Das bestätigte ein VfB-Sprecher am Mittwoch. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» berichtet. Für den Verein und auch für Lebedew sei das Aus als Nationaltrainer nur wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft überraschend gewesen, sagte Friedrichshafens Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Die WM findet in Polen und Slowenien statt und beginnt am 26. August.