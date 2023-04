Friedsam verliert: Deutsche Tennis-Damen liegen hinten

Stuttgart (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen liegen im Erstrundenspiel des Billie Jean King Cups nach dem ersten Einzel hinten. Trotz einer überzeugenden Leistung musste sich Anna-Lena Friedsam am Freitag in Stuttgart zum Auftakt der brasilianischen Spitzenspielerin Beatriz Haddad Maia mit 6:3, 4:6, 3:6 geschlagen geben. Die Weltranglisten-14. verwandelte nach 2:24 Stunden ihren ersten Matchball. Im zweiten Einzel stehen sich Tatjana Maria und die brasilianische Nummer zwei Laura Pigossi gegenüber. Die Entscheidung fällt dann am Samstag.

Vor rund 1000 Zuschauern in der Porsche Arena agierte Friedsam zu Beginn unbekümmert und druckvoll und bestimmte das Geschehen. Nach nur 35 Minuten holte sich die 29-Jährige den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang war Friedsam, die etwas überraschend den Vorzug vor der in diesem Jahr sportlich kriselnden deutschen Spitzenspielerin Jule Niemeier erhalten hatte, lange Zeit ebenbürtig. Haddad Maia steigerte sich aber deutlich und holte sich schließlich den zweiten Satz.

Danach schien der Widerstand von Friedsam gebrochen. Der Brasilianerin gelangen zwei schnelle Breaks. Doch Friedsam gab nicht auf und kämpfte sich noch einmal auf 3:4 heran. Danach schwanden aber die Kräfte, sodass es für eine Wende nicht mehr reichte.