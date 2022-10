FSV Waiblingen holt sich die Tabellenführung zurück

Tore satt sahen die Zuschauer in der Fußball-Bezirksliga in Rudersberg, Fabian Keinath steuerte vier Treffer zum 6:2-Sieg gegen Kleinaspach bei. In der Kreisliga A 1 ist Zrinski Waiblingen wieder vorne mit dabei und im Topspiel der Kreisliga A 2 trennten sich die Murrhardter Teams 1:1.

Bezirksliga. Es bleibt weiter spannend im oberen Viertel der Bezirksliga-Tabelle. Patzer werden sofort bestraft, eine konstante Leistung ist gefragt, von all denjenigen, die die Landesliga fest im Blick haben.

So ergatterte sich der FSV Waiblingen am neunten Spieltag die Tabellenführung zurück. Es ist das neunte Spiel in Folge, in dem der FSV Waiblingen ungeschlagen bleibt. 3:1 lautete das Ergebnis bei der SV Remshalden aus Sicht der Gäste. Nach 57 Minuten machte Luca Keyerleber den Anfang mit dem 1:0-Treffer. Nur drei Minuten später erhöhte Kagan Söylemezgiller mit seinem ersten Saisontor auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Domenic Guagenti in der 83. Minute blieb nicht lange so stehen, Marcel Zimmermann lieferte gerade einmal zwei Minuten später die Antwort mit dem letztendlichen 3:1.

Ebenso hoch gewann die SG Schorndorf gegen den SSV Steinach-Reichenbach. Es waren die Routiniers Sokol Kacani (4., 72.) und Matthias Morys (25.), die dafür sorgten, dass die drei Punkte zu Hause bleiben. Rafael Czapiewski sorgte in der 64. Minute für den Anschlusstreffer.

Für eine Überraschung sorgte der SV Unterweissach, der als Elftplatzierter als absoluter Underdog ins Spiel gegen den damaligen Tabellenführer ging. Simon Lindemann war der Glückspilz, der beide Tore des SVU machte. Unterweissach ließ sich vom Anschluss durch Timo Morawietz nicht beeindrucken und brachte den Sieg über die Zeit.

Der TSV Schwaikheim verputzte den SV Fellbach II zu Hause deutlich mit 4:0, was den Landesligaabsteiger auf Rang vier katapultierte. Weil der TSV Nellmersbach zu Hause gegen die SG Weinstadt den Kürzeren zog, rutscht er auf Rang fünf. Zwar führte das Team von Coach Tim Böhringer durch einen Elfmeter von Julian Böse nach 22 Minuten, doch die SG machte in der zweiten Halbzeit mehr Druck und gewann durch Tore von Simon Schuppert und Kujtim Sylaj.

Kreisliga A 1. Der SV Hertmannsweiler hält sich weiter an der Spitze der Liga. Mit dem Sieg gegen Anagennisis Schorndorf, bei dem der SVH eine Führung der Gäste in der zweiten Halbzeit aufholte, verteidigte Hertmannsweiler nach neun Spieltagen mit insgesamt 20 Punkten Rang eins. Aufgeholt hat Zrinski Waiblingen mit einem deutlichen 6:1 gegen Absteiger Hößlinswart. Dabei trafen Salko Arifovic, Robert Krajcek und Denis Covic jeweils doppelt.

Der Vorletzte, der TSV Schmiden, hat dem SV Breuningsweiler II ganz schön Paroli geboten. Mit der 2:0-Führung des SVB II ging es für die Teams in die Kabine. Danach wehrten sich die Schmidener deutlich und drehten diesen Abstand zum Remis. Der eine Punkt hat aber keine Auswirkungen auf die schlechte Tabellensituation des Schmidener Teams.

Kreisliga A 2. Im Stadtderby und gleichzeitigen Topspiel der Liga trennten sich der VfR Murrhardt und der TSC Murrhardt mit 1:1. Es war ein Kreisligaduell auf hohem Niveau. Der TSC ging von Anfang an aufs Ganze, spielte sich die Torchancen raus, doch die Konsequenz fehlte. Der VfR bekam durch einen Strafstoß die Chance auf die Führung, welche Hamza Karadeniz verspielte. Nach der Führung des TSC durch Arif Akgun machte der VfR mehr Druck, Yannick Rössle sicherte mit einem Schuss aus rund zwölf Metern den einen Punkt.

Der Große Alexander Backnang und der FC Welzheim lieferten sich ein torreiches Duell, das Welzheim für sich entschied und mit dem der FC weiter punktgleich mit dem TSC Murrhardt auf Rang zwei bleibt.

Der TSV Althütte schickte seine Gäste vom SV Allmersbach III mit dem deutlichen 7:1 nach Hause. Dabei durften sieben verschiedene Spieler aus Althütte jubeln.