Fußball am Wochenende: Besteht Welzheim beim FSV Weiler zum Stein?

In der Fußball-Bezirksliga und der Kreisliga A 2 könnte sich an diesem Wochenende auf den Rängen zwei und drei ein Wechsel ergeben. Schornbach und Welzheim könnten bei Niederlagen ihre Relegationsplätze abgeben. Hertmannsweiler trifft in der Kreisliga A 1 auf Schlusslicht Schwaikheim II, ein Ausrutscher könnte das Ende der Tabellenführung sein.

Bezirksliga. Bereits am Samstag muss Aufsteiger SPVGG Kleinaspach bei der SG Schorndorf ran. Und die ist willig: Nachdem sie letzte Woche im Derby gegen den direkten Kontrahenten TSV Schornbach mit 5:2 klare Kante zeigte, soll nun wieder ein Dreier her. Der TSV ist nur noch zwei Punkte entfernt. Und erwischt die Elf von Marius Jurczyk einen schlechten, die SV Remshalden aber einen besonders guten Tag, könnte sich das Blatt wenden. Schlusslicht VfL Winterbach hat beim TSV Nellmersbach keine leichte Aufgabe vor sich, benötigt aber dringend die Zähler, der Ligaverbleib ist noch nicht in weiter Ferne.

Kreisliga A 1. Im Topduell tritt Zrinski Waiblingen beim TSV Schlechtbach auf. Nur drei Punkte Vorsprung haben die Gäste. Mit einem Sieg würde der TSV dem SV Breuningsweiler II mächtig auf die Pelle rücken. Der misst sich mit dem SC Urbach, der zwar noch ein Spiel weniger hat als seine direkten Konkurrenten, aber auch noch kein absolut wasserdichtes Punktekonto. Denn zwischen dem SC und dem ersten Abstiegsplatz liegen derzeit gerade einmal sechs Punkte, also zwei Niederlagen.

Kreisliga A 2. Im Spitzenspiel fährt der FC Welzheim zum FSV Weiler zum Stein. Ein Duell, bei dem ein Weiler Sieg zwar wenig Auswirkungen auf sie selbst, mehr aber auf die Welzheimer haben könnte. Die könnten mit einer Niederlage die Relegation aus der Hand geben. Eine herbe Niederlage steckte der TAHV Gaildorf am Mittwochabend bei der SVG Kirchberg/Murr ein (4:0). Ob das nun beim VfR Murrhardt einfacher wird oder ob die Gaildorfer alles reinwerfen, um der Abstiegsgefahr von der Schippe zu springen? Der TSV Althütte empfängt seinen direkten Konkurrenten aus Erbstetten, doch auch mit einem Sieg der Gäste bliebe der TSV weiter vorn.