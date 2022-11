Fußball am Wochenende: Verfolgerduelle in der Bezirksliga und der Kreisliga A1

In der Fußball-Bezirksliga und in der Kreisliga A 1 stehen die Führenden vor machbaren Aufgaben. Gleichzeitig kommt es in beiden Ligen zu Verfolgerduellen der Viert- und Fünftplatzierten. Während in der Bezirksliga der TSV Schwaikheim auf den TSV Nellmersbach trifft, kommt es in der Kreisliga A 1 zum Duell zwischen dem SV Breuningsweiler II und dem VfR Birkmannsweiler.

Bezirksliga. Acht Siege und zwei Unentschieden: Der FSV Waiblingen ist nach wie vor der Primus der Liga. Am Wochenende ist er zu Gast beim starken Aufsteiger TSV Rudersberg, der zu Hause auch noch ungeschlagen ist. Waiblingens ärgster Verfolger, der TSV Schornbach, ist gegen den SC Korb der klare Favorit. Er sollte aber gewarnt sein: Zuletzt hat der SC überraschend gegen den Mitfavoriten Schwaikheim gewonnen. Punktgleich mit Schornbach und damit lediglich zwei Punkte hinter Tabellenführer Waiblingen lauert die SG Schorndorf. Sollte einer der beiden Führenden patzen, dürfte sie zu Hause gegen den SV Fellbach II zur Stelle sein. Verheißungsvoll ist unterdessen das Verfolgerduell zwischen dem TSV Schwaikheim (5. Platz) und dem TSV Nellmersbach (4. Platz). Der Verlierer wird die vordersten Plätze vorerst aus dem Blick verlieren.

Kreisliga A 1. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass der Aufsteiger SV Hertmannsweiler nach zehn Spieltagen die Kreisliga A I anführt? Dass sich daran am Wochenende etwas ändern wird, ist unwahrscheinlich. Zu inkonstant tritt sein Wochenend-Gegner, der TV Stetten, in dieser Saison auf. Schwieriger dürfte sich die Partie des Zweitplatzierten Zrinski Waiblingen gestalten. Er empfängt den SC Urbach, der immer für eine Überraschung gut ist.

Auch der SV Plüderhausen wird Hertmannsweiler am Wochenende nicht gefährlich werden; er ist spielfrei. Am brisantesten ist zweifellos das Duell zwischen dem SV Breuningsweiler II und dem VfR Birkmannsweiler. Nicht nur, weil der Vierte auf den Fünften trifft, sondern auch, weil es eines der prestigereichsten Nachbarschaftsduelle der Liga ist.

Kreisliga A 2. In der Kreisliga A 2 hat sich nach zehn Spielen ein Quartett merklich vom Rest der Liga abgesetzt. Alle vier Top-Teams (TSC Murrhardt, FSV Weiler zum Stein, FC Welzheim und VfR Murrhardt) stehen am Wochenende vor machbaren Aufgaben, so dass keine großartigen Veränderungen an der Tabellenspitze zu erwarten sind.