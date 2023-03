Fußball-Bezirksligist Schorndorf lässt zwei Punkte liegen im Aufstiegsrennen

In der Fußball-Bezirksliga hat die SG Schorndorf im Kampf um den Aufstieg einen Dämpfer kassiert beim 2:2-Unentschieden gegen den Abstiegskandidaten SC Korb. In der Kreisliga A 1 unterlag der Spitzenreiter SV Hertmannsweiler beim TSV Miedelsbach überraschend mit 3:5. In der Kreisliga A 2 gewann das Spitzentrio seine Spiele.

Bezirksliga. Nach dem 3:1-Sieg gegen die Verbandsligareserve des SV Fellbach hat der stark abstiegsgefährdete Tabellenvorletzte SC Korb auch die SG Schorndorf geärgert und trotzte dem Aufstiegsanwärter auf dessen Platz ein 2:2-Unentschieden ab. Von der 56. Minute an musste der Favorit, nach dem 0:1-Rückstand, mit einem Spieler weniger auskommen. Matthias Morys hatte die Rote Karte gesehen. Nachdem Sokol Kacani in 65. Minute einen Foulelfmeter verschossen hatte, traf der Torjäger sechs Minuten später mit seinem 20. Saisontor zum 1:1. Marvin Zimmermanns achter Treffer in dieser Spielzeit zur 2:1-Führung reichte der SG nicht zum Dreier. Andreas Vollmer glich in der Nachspielzeit per Strafstoß für die Korber aus.

Keine Ausrutscher erlaubte sich das Führungsduo: Der Spitzenreiter FSV Waiblingen setzte sich beim SSV Steinach-Reichenbach sicher mit 3:1 durch. 3:0 führten die Waiblinger nach 46 Minuten, zweifacher Torschütze war Filip Jaric. Der Zweite TSV Schornbach erzielte in Person von Joel Zinsser erst in der 87. Minute den 3:2-Siegtreffer in Nellmersbach. Der Aufsteiger SG Weinstadt verteidigte seinen vierten Tabellenplatz mit dem ungefährdeten 4:0 gegen de Tabellenletzten VfL Winterbach.

SG Schorndorf – SC Korb 2:2. 0:1 Max Lust (54.), 1:1 Sokol Kacani (71.), 2:1 Marvin Zimmermann (86.). 2:2 Andreas Vollmer (92./Strafstoß).

SV Fellbach II - SPVGG Kleinaspach 1:1. 0:1 Jason Taylor (10.), 1:1 Mihael Stajduhar (91.).

SV Remshalden - SV Steinbach 3:1. 1:0 Noah Brandhuber (6.), 2:0 Dominik Raith (43.), 2:1 Luca Squillacioti (55.), 3:1 Patrick Schandl (63.).

TSV Sulzbach-Laufen - SV Unterweissach 0:0.

SG Weinstadt - VfL Winterbach 4:0. 1:0 Oliver Ehni (7.), 2:0 Abdnour Chettibi (59.), 3:0 Kujtim Sylaj (72.), 4:0 Oliver Ehni (90.).

TSV Nellmersbach - TSV Schornbach 2:3. 0:1 Arda Cetinkaya (44.), 1:1 Alessandro Siciliano (54.), 1:2 Arda Cetinkaya (61.), 2:2 Martin Cimander (80.), 2:3 Joel Zinsser (87.).

SSV Steinach-Reichenbach - FSV Waiblingen 1:3. 0:1 Filip Jaric (11.), 0:2 Jens Strohm (16.), 0:3 Filip Jaric (46.), 1:3 Levin Bareis (59.).

TSV Schwaikheim - TSV Rudersberg 2:1. 1:0 Yusuf Dik (5.), 2:0 Daniel Klemm (41.), 2:1 Patrick Keinath (61.).

Kreisliga A 1. Reichlich Tore gab’s am 18. Spieltag – in zwei Partien gleich acht. In der Partie des TV Weiler/Rems gegen Anagennisis Schorndorf waren sie auf beiden Seiten gleich verteilt. Der abstiegsgefährdete TSV Miedelsbach fügte dem Tabellenführer SV Hertmannsweiler beim 5:3 die dritte Saisonniederlage zu. Der Verfolger SV Breuningsweiler II nutzte die Chance und verkürzte den Rückstand mit dem 7:0-Kantersieg gegen den KTSV Hößlinswart auf vier Punkte. Eine klare Angelegenheit war das Kellerduell zwischen dem TSV Schmiden und dem Vorletzten SV Allmersbach II. Beim 6:0-Erfolg traf Pasquale Siena viermal.

In einer spektakulären Partie lag der TV Weiler/Rems nach 90 Minuten gegen Anagennisis Schorndorf mit 2:4 im Hintertreffen – und rettete mit zwei späten Toren noch einen Punkt.

TSV Schwaikheim II - TSV Schlechtbach 0:2.

VfR Birkmannsweiler - SC Urbach 1:1. 0:1 Mato Kelava (33.), 1:1 Philipp Klöpfer (72.).

TV Weiler/Rems - Anagennisis Schorndorf 4:4.

SV Breuningsweiler II - KTSV Hößlinswart 7:0. 1:0 Fuad Klipic (20.), 2:0 Lukas Friedrich (25.), 3:0 Fuad Klipic (33.), 4:0 Maurice Lohöfer (52.), 5:0 Claudio Florio (63.), 6:0 Christian Stecher (74.), 7:0 Rene Michael Huber (77.).

SV Plüderhausen - KuSV Zrinski Waiblingen 1:1. 1:0 Harun-Fergan Sahin (46.), 1:1 Mario Luksic (51.).

TSV Miedelsbach - SV Hertmannsweiler 5:3. 1:0 Lars Stoll (34.), 2:0 Lukas Kamhardt (45.), 2:1 Robin Bayer (48.), 3:1 Lars Stoll (58.), 3:2 Boris Antic (63.), 3:3 Robin Bayer (71.), 4:3 Nicolas Öhrle (75.), 5:3 Marius Steiger (88.).

TSV Schmiden - SV Allmersbach II 6:0. 1:0 Thomas Stadelmaier (9.), 2:0 Pasquale Siena (26.), 3:0 Pasquale Siena (44.), 4:0 Abdul Karim Sow (48.), 5:0 Pasquale Siena (67.), 6:0 Pasquale Siena (70.).

Kreisliga A 2. Nicht weniger torhungrig zeigten sich die Kicker in der anderen Kreisliga A. Der Türk. SC Murrhardt verteidigte seine Spitzenposition mit dem 6:3-Sieg in Oberbrüden. Dabei ließen es die Gäste nach der 4:0-Führung (60.) etwas zu locker angehen, elf Minuten vor dem Ende kam der TSV auf 3:4 heran. Die Verfolger FC Welzheim (5:3 in Kirchberg/Murr) und VfR Murrhardt (2:1 gegen Sechselberg) hielten sich schadlos. Der Tabellenvierte FSV Weiler zum Stein kassierte zu Hause eine 1:3-Niederlage gegen Gaildorf.

TSV Schmiden II - SV Allmersbach III 1:2. 0:1 Benjamin Mayer (28.), 0:2 Kevin Salzmann (48.), 1:2 (82.).

TSV Nellmersbach II - SKG Erbstetten 4:1. 1:0 Christoph Stegbauer (8.), 2:0 Christoph Stegbauer (18.), 3:0 Christoph Stegbauer (48.), 4:0 David Nunn (82.), 4:1 Benjamin Fritz (90.).

SVG Kirchberg/Murr - FC Welzheim 3:5. 0:1 Nikolai Schäfer (4.), 0:2 Marc Folter (8.), 0:3 Marc Folter (9.), 0:4 Nikolai Schäfer (51.), 1:4 Abdul Güren (53.), 1:5 Nico Dyrska (58.), 2:5 Timo Schmückle (61.), 3:5 Hannes Baumhackl (70.).

FSV Weiler zum Stein - TAHV Gaildorf 1:3. 1:0 Mario Dragic (50.), 1:1 Batuhan-Cenk Sahin (71.), 1:2 Alpay Yildiz (73.), 1:3 Tayfun Oymak (76.).

TSV Althütte - SV Steinbach II 7:1. 1:0 Alexander Bretzler (15.), 2:0 Steffen Bauer (18.), 2:1 Francesco Modolo (20.), 3:1 Alexander Bretzler (55.), 4:1 Philipp Hogh (59.), 5:1 Alexander Bretzler (64.), 6:1 Alexander Bretzler (77.), 7:1 Alexander Bretzler (80.).

VfR Murrhardt - TSV Sechselberg 2:1. 0:1 Luca Weller (18.), 1:1 Lars Kleemann (45.), 2:1 Jakob Kämmerling (76.).

Großer Alexander Backnang - FC Oberrot 4:1. 1:0 Savvas Koumboulidis (32.), 1:1 Maximilian Benz (38.), 2:1 Joey Alexis Matos Cuevas (49.), 3:1 Alain Haddad (93.), 4:1 Alain Haddad (95.).

TSV Oberbrüden - Türk. SC Murrhardt 3:6. 0:1 Waldemar Hübscher (ET 15.), 0:2 Ismail Kirci (45.), 0:3 Arif Akgun (55.), 0:4 Arif Akgun (60.), 1:4 Fatih Kalkan (63.), 2:4 Florian Mayer (70.), 3:4 Samuel da Cruz (79.), 3:5 Niclas Stelly (ET 86.), 3:6 Ismail Kirci (89.).