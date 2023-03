Fußball: Kann der SC Korb bei der SG Schorndorf nachlegen?

Im Fußballbezirk geht’s am Wochenende heiß her: Während sich die SG Schorndorf in der Bezirksliga auf keinen Fall vom vorderen Feld abschütteln lassen will, gewinnt der SV Hertmannsweiler in der Kreisliga A 1 immer mehr Abstand auf seine Verfolger. In der Kreisliga A 2 will der VfR Murrhardt zurück auf Rang zwei.

Bezirksliga. Bereits am Freitagabend eröffnen die SG Schorndorf und der SC Korb den 19. Spieltag der Liga. Der Tabellenletzte aus Korb hat vergangene Woche mit dem 3:1-Sieg gegen Fellbach II für Selbstbewusstsein gesorgt. Doch ob dieses Selbstbewusstsein anhält und sich auch im Duell gegen den Tabellendritten durchsetzen kann? Denn die SG will mehr, muss gewinnen, wenn sie vorne dranbleiben will. Schließlich steht das Topduell gegen den Rivalen des TSV Schornbach noch aus. Der VfL Winterbach hat ebenfalls die dringenden drei Punkte geholt, die er im Abstiegskampf so bitter benötigt. Doch da wird die SG Weinstadt ein Wörtchen mitzureden haben. Der Aufsteiger schlägt sich mit Platz vier und 34 Punkten äußerst erfolgreich. Im direkten Duell treffen die SV Remshalden und der SV Steinbach aufeinander. Die SVR hat seit sechs Spielen keinen Punkt mehr geholt und muss dringen gegensteuern, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen.

Kreisliga A 1. Auf sieben Punkte ist der Abstand des SV Hertmannsweiler auf den Tabellenzweiten SV Breuningsweiler II nun angestiegen. Beide Teams müssen gegen Gegner ran, die sich aus dem Tabellenkeller befreien wollen. So fährt der SVH nach Miedelsbach, Breuningsweiler empfängt Hößlinswart. Zrinski Waiblingen tat der Dreier gegen Breuningsweiler gut und wird nun alles daran setzen, mit einem Sieg in Plüderhausen am Tabellenzweiten dran zu bleiben, mit etwas Glück diesen sogar zu überholen. Währendessen empfängt der TSV Schmiden den SV Allmersbach II zum Kellerduell. Schwaikheim II und Schlechtbach eröffnen den Spieltag bereits um 13.45 Uhr.

Kreisliga A 2. Der Tabellenvorletzte hat einiges zu erwarten am Sonntag: Der TSV Oberbrüden empfängt den TSC Murrhardt, der mit 70 Toren auf der Habenseite auf Platz eins steht. Die Gastgeber stellen mit 65 Gegentreffern die schwächste Defensive der Liga. Nach dem Derby gegen Althütte ist der TSV Sechselberg beim VfR Murrhardt gefordert. Und die Murrhardter haben ein Ziel und das heißt, sich Platz zwei wieder zu holen. Das schaffen sie allerdings nur dann, wenn der FC Welzheim bei der SVG Kirchberg/Murr verliert. Doch die Welzheimer wollen es ebenso wissen: Sie haben noch kein Spiel seit der Winterpause aus der Hand gegeben.