Fußball: Kim-Steffen Schmidt wird Spielertrainer in Welzheim

Der FC Welzheim 06 hat den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt: So ist es dem Vorstand um Heiko Stütz gelungen, Kim-Steffen Schmidt aus Allmersbach loszueisen und diesen ab Sommer als Spielertrainer für die erste Mannschaft, die derzeit in der Kreisliga A spielt, zu gewinnen.

Schmidt war unter anderem beim VfB Stuttgart

Schmidt ist kein Unbekannter in Welzheim, so wurde der Grundstein seiner Karriere in der Jugend des FCW gelegt. Nach seinem Intermezzo beim VfB Stuttgart spielte er bei den Stuttgarter Kickers, dem SV Kaisersbach und seit sieben Jahren in Allmersbach in der Landesliga. Unterstützt wird Schmidt beim FCW von Marc Folter.