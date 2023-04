Fußball-Landesliga: TV Oeffingen will im Kellerduell punkten

Im Kellerduell der Fußball-Landesliga hofft der TV Oeffingen, bei Schlusslicht TSV Ilshofen II die nötigen Punkte zu holen. Spannend wird's in Kaisersbach, wenn der Fünfte den Vierten aus Heimerdingen empfängt, das offensivstärkste Team der Liga.

Oberliga. Offenburger FV (15. Platz, 27 Punkte) - SG Sonnenhof Großaspach (2. Platz, 59 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Für die SG Sonnenhof Großaspach ist beim Offenburger FV der sechste Sieg in Serie möglich. Die Partie vergangene Woche gegen Neckarsulm gewann die SG zwar, gestaltete sie aber denkbar knapp (2:1). Evangelos Sbonias: „Daraus müssen wir lernen und im letzten Drittel einfach noch konsequenter werden.“ Dennoch ist der Trainer mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. In Offenburg will sich die SG nicht von der Tabellenkonstellation blenden lassen. „Der Offenburger FV verfügt über individuelle Qualität, speziell im Offensivbereich, mit der er auch jeder Mannschaft wehtun kann", so Sbonias. Verzichten muss er auf Torjäger Dominik Salz (Muskelfaserriss in der Fußsohle).

1. CfR Pforzheim (3. Platz, 45 Punkte) - TSG Backnang (17. Platz, 26 Punkte/Samstag, 16 Uhr). Der TSG Backnang steht beim 1. CfR Pforzheim eine schwere Aufgabe bevor. Letzte Woche gewannen die Pforzheimer gegen den FSV Bietigheim-Bissingen mit 2:0. Somit ist Pforzheim Dritter und damit ist die Ausgangslage eine deutlich bessere als die des Vorletzten. Gegen Villingen war für die TSG im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Nachdem im Hinspiel kein Sieger zwischen TSG Backnang und 1. CfR Pforzheim ermittelt wurde (1:1), hoffen nun beide Teams auf einen Sieg. Und auch da ergibt sich ein ungleiches Kräfteverhältnis: Die Pforzheimer Offensive schlug 58-mal zu, die Backnanger Verteidigung ließ 63 Gegentreffer zu.

Verbandsliga. Spfr Schwäbisch Hall (4. Platz, 46 Punkte) - SV Fellbach (5. Platz, 42 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Im Topspiel fährt der SV Fellbach zu den Sportfreunden nach Schwäbisch Hall. Vergangenes Wochenende holten die Haller drei Punkte gegen den SC Geislingen (5:0). Der SVF siegte gegen den SSV Ehingen-Süd mit 4:2. Damit liegen die Fellbacher mit 42 Punkten im vorderen Teil der Tabelle. Die Fellbacher befinden sich auf Kurs und holten in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte. Der tabellarische Abstand ist gering, beide Mannschaften trennen nur vier Zähler.

Landesliga. SV Breuningsweiler (12. Platz, 31 Punkte) - TSV Obersontheim (13. Platz, 30 Punkte/Freitag, 19.30 Uhr). Weil für den SV Breuningsweiler in den letzten fünf Spielen nicht ein Sieg heraussprang, befindet sich das Team nun auf dem Relegationsplatz. Im direkten Duell gegen die Gäste des TSV Obersontheim soll nun wieder ein Platz im mittleren Feld der Tabelle her. Gegen Aramäer Heilbronn war für den SVB im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Auf heimischem Terrain blieb der TSV Obersontheim am vorigen Samstag aufgrund der 1:2-Pleite gegen den SV Germania Bietigheim ohne Punkte.

VfB Neckarrems (8. Platz, 34 Punkte) - SV Allmersbach (14. Platz, 29 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Der SV Allmersbach fährt am Samstag zum VfB Neckarrems. Die Gastgeber gingen am vergangenen Spieltag gegen Oppenweiler leer aus – 1:2. Die Allmersbacher kassierten zuletzt eine Niederlage gegen den Türkspor Neckarsulm – die zehnte Saisonpleite. Der VfB hat den SVA im Nacken. Die Mannschaft von Hannes Stanke liegt nur fünf Punkte hinter Neckarrems.

TSV Crailsheim (2. Platz, 48 Punkte) - SG Oppenweiler-Strümpfelbach (15. Platz, 29 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Der SG Oppenweiler-Strümpfelbach steht beim Tabellenzweiten TSV Crailsheim eine schwere Aufgabe bevor, schließlich gehört der Gastgeber zu den torhungrigsten der Liga. Der TSV trennte sich im vorigen Match 1:1 von der SpVgg Satteldorf. Die SGOS hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den VfB Neckarrems mit 2:1. Der Gastgeber ist in Fahrt und holte aus den jüngsten fünf Matches zehn Punkte. Oppenweiler hingegen belegt einen direkten Abstiegsplatz. Aus den vergangenen fünf Spielen holte die SGOS nur einmal drei Punkte.

TSV Ilshofen II (18. Platz, 4 Punkte) - TV Oeffingen (17. Platz, 23 Punkte/ Samstag, 17 Uhr). Der TV Oeffingen will wichtige Punkte im Kellerduell bei der Zweiten des TSV Ilshofen holen. Am vergangenen Donnerstag ging Ilshofen mit 1:4 gegen den TSV Heimerdingen leer aus. Auch die Oeffinger hatten nicht mehr Erfolg, sie verloren 1:2 gegen den FV Löchgau. Zwar trifft der TVOe auf einen direkten Konkurrenten, punktemäßig ist Ilshofen aber längst abgeschlagen, während für Oeffingen noch ein kleines Fünkchen Hoffnung besteht, die Liga zu halten.

SV Kaisersbach (5. Platz, 40 Punkte) - TSV Heimerdingen (4. Platz, 44 Punkte/Sonntag, 15.30 Uhr). Der SV Kaisersbach fordert im Topspiel den TSV Heimerdingen heraus. Zuletzt spielte der SVK unentschieden – 2:2 gegen den TSV Pfedelbach. Letzte Woche gewann Heimerdingen gegen den TSV Ilshofen II mit 4:1. Zuletzt lief es recht ordentlich für das Team von Hakan Keskin: Die Kaisersbacher sammelten zehn Zähler aus den letzten fünf Partien. Aber Vorsicht ist geboten: Mit 68 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der Landesliga.